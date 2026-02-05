Основателя LeaderTeam отправили под домашний арест по делу о неуплате налогов

05 февраля 2026, 10:26

Фото: iStock/alexialex

Основателя одной из крупнейших мерчандайзинговых компаний LeaderTeam Никиту Ильичева отправили под домашний арест по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.





По информации издания, Ильичев, ранее занимавший пост директора компании, стал фигурантом уголовного дела по статье об уклонении от уплаты налогов группой лиц. Накануне московский суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.



В деле фигурируют несколько компаний, включая LeaderTeam. Как оказалось, фирма испытывает финансовые трудности: только за два квартала 2025 года задолженность перед налоговой превысила два миллиарда рублей. Компания пыталась инициировать процедуру банкротства, однако суд отказал — заявитель не смог подтвердить наличие средств даже на оплату самой процедуры. Также не были представлены доказательства наличия недвижимости или иных активов, которые могли бы покрыть расходы или частично погасить долг.



