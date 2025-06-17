В Москве росгвардейцы задержали должника по алиментам, прятавшегося в шахте лифта

17 июня 2025, 11:55

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве

Столичные росгвардейцы задержали гражданина, находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.