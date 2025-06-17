В Москве росгвардейцы задержали должника по алиментам, прятавшегося в шахте лифта
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве
Столичные росгвардейцы задержали гражданина, находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
В ходе патрулирования в центре столицы сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о том, что в одном из подъездов многоквартирного дома на Долгоруковской улице может скрываться разыскиваемый.
Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили мужчину в шахте лифта. Выяснилось, что он уклонялся от исправительных работ, назначенных за неуплату алиментов.
Нарушителя оперативно задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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