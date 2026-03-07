В Санкт-Петербурге произошёл пожар на АЗС
В петербургском посёлке Металлострой произошёл пожар на автозаправочной станции. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Возгорание случилось днём 7 марта на улице Железнодорожной. Огонь полностью охватил АЗС Fasters Oil размером три на семь метров. Сотрудники заправки оперативно среагировали и не допустили взрыва топлива.
Прибывшие пожарные ликвидировали открытое горение в 15:49 по московскому времени, для этого задействовали 19 человек. Сотрудники Росгвардии оперативно задержали предполагаемого поджигателя. По предварительным сведениям, им оказался несовершеннолетний. Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось о происшествии в Подмосковье, где подросток взорвал банкомат в отделении банка.
