В Мали джихадисты расправились с девушкой за публикацию в TikTok
На севере Мали жестоко убили молодую женщину, известную своей активностью в соцсети TikTok. Об этом сообщила газета SCMP со ссылкой на семью погибшей и местные власти.
Мариам Сиссе, обладательницу аккаунта с аудиторией около 90 тысяч подписчиков, похитили и публично казнили, предположительно, члены радикальной группировки.
Трагедия произошла в населенном пункте Тонка, где девушка часто размещала видеоролики о городской жизни. По утверждению боевиков, они расценивали посты как способ передачи сведений о перемещениях джихадистов военным силам республики.
Согласно рассказу брата погибшей, женщину увезли на площадь Независимости в Тонке, где публично казни ее. Эти факты официально подтвердили местные правоохранительные органы.
