Семь человек пострадали в результате аварии с автобусом в Самарской области
В Волжском районе Самарской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. О последствиях рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Авария случилась днём 9 ноября на автодороге Николаевка – Черновский – Белозерки. По данным ведомства, в 15:10 по местному времени (14:10 мск) водитель автомобиля Volkswagen Golf выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом «Газель». После удара легковой автомобиль съехал с дороги и опрокинулся, а «Газель» перевернулась на бок.
В результате ДТП никто не погиб, но пострадали семь человек. Пятеро раненых доставлены в медицинское учреждение для осмотра. Ранее Госавтоинспекция сообщала об одном госпитализированном пассажире автобуса.
