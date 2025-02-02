В массовом ДТП на тюменской трассе погибла семья с двумя девочками, выжил лишь 2-летний ребенок

Фото: Telegram Госавтоинспекции Тюменской области
В результате массового ДТП на трассе Тюмень — Каменка, произошедшего вечером 2 февраля 2025 года, погибли четыре человека, включая детей. Госавтоинспекция установила личности пострадавших.
Жертвами стала семья из Тюмени: 40-летний мужчина, 37-летняя женщина и их дочери 11 и 13 лет. Единственная выжившая — двухлетняя девочка — попала в госпиталь.
Спасатели Тюменской службы оперативно провели деблокацию ребенка из транспорта, затем извлекли тела погибших. Предварительно, авария произошла из-за выезда Chevrolet на встречную полосу, где он столкнулся с Ford и Lada. Машина протаранила два других авто, получив серьезные повреждения.
Фото: Telegram Госавтоинспекции Тюменской области
Также пострадали водитель автомобиля Ford, её двое сыновей (11 и 6 лет), и бабушка мальчиков. В третьем автомобиле, попавшем в ДТП, травмы получила 54-летняя женщина.
По данным Департамента здравоохранения региона, всем пострадавшим оказана медицинская помощь: четверо находятся в тяжелом состоянии, двое — под амбулаторным наблюдением.
Прокуратура Тюменской области взяла расследование под контроль. На месте работали сотрудники ГАИ, организовавшие объезд через село Каменка. Движение восстановлено, но инспекторы продолжают регулировать поток вручную.
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Спасатели Тюменской службы оперативно провели деблокацию ребенка из транспорта, затем извлекли тела погибших. Предварительно, авария произошла из-за выезда Chevrolet на встречную полосу, где он столкнулся с Ford и Lada. Машина протаранила два других авто, получив серьезные повреждения.
Фото: Telegram Госавтоинспекции Тюменской области
Также пострадали водитель автомобиля Ford, её двое сыновей (11 и 6 лет), и бабушка мальчиков. В третьем автомобиле, попавшем в ДТП, травмы получила 54-летняя женщина.
По данным Департамента здравоохранения региона, всем пострадавшим оказана медицинская помощь: четверо находятся в тяжелом состоянии, двое — под амбулаторным наблюдением.
Прокуратура Тюменской области взяла расследование под контроль. На месте работали сотрудники ГАИ, организовавшие объезд через село Каменка. Движение восстановлено, но инспекторы продолжают регулировать поток вручную.
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Мария Моисеева