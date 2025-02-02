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В массовом ДТП на тюменской трассе погибла семья с двумя девочками, выжил лишь 2-летний ребенок

ГАИ установила личности погибших в массовом ДТП под Тюменью, где разбились три авто
Фото: Telegram Госавтоинспекции Тюменской области

Фото: Telegram Госавтоинспекции Тюменской области

В результате массового ДТП на трассе Тюмень — Каменка, произошедшего вечером 2 февраля 2025 года, погибли четыре человека, включая детей. Госавтоинспекция установила личности пострадавших.
Жертвами стала семья из Тюмени: 40-летний мужчина, 37-летняя женщина и их дочери 11 и 13 лет. Единственная выжившая — двухлетняя девочка — попала в госпиталь.

Спасатели Тюменской службы оперативно провели деблокацию ребенка из транспорта, затем извлекли тела погибших. Предварительно, авария произошла из-за выезда Chevrolet на встречную полосу, где он столкнулся с Ford и Lada. Машина протаранила два других авто, получив серьезные повреждения.



Фото: Telegram Госавтоинспекции Тюменской области

Также пострадали водитель автомобиля Ford, её двое сыновей (11 и 6 лет), и бабушка мальчиков. В третьем автомобиле, попавшем в ДТП, травмы получила 54-летняя женщина.

По данным Департамента здравоохранения региона, всем пострадавшим оказана медицинская помощь: четверо находятся в тяжелом состоянии, двое — под амбулаторным наблюдением.

Прокуратура Тюменской области взяла расследование под контроль. На месте работали сотрудники ГАИ, организовавшие объезд через село Каменка. Движение восстановлено, но инспекторы продолжают регулировать поток вручную.

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На трассе «Нарва» столкнулись автобус и снегоуборщик: множество пострадавших, есть жертвы
Под Кингисеппом 13 человек пострадало в смертельном ДТП автобуса с КамАЗом
03 февраля 2025, 00:08

Фото: iStock/Алексей Руденко

В Ленинградской области 2 февраля около 22:45 произошло серьезное ДТП с участием междугороднего автобуса Lux Express и снегоуборочной машины. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, столкновение случилось на 135-м километре трассы «Нарва» под Кингисеппом. В результате аварии два человека погибли, примерно половина пассажиров (13 человек) получила травмы.
Попавший в аварию автобус Lux Express следовал по маршруту «Таллин – Санкт-Петербург». Через полчаса после выезда от границы в Ивангороде случилась трагедия. Предварительно, снегоуборочная машина выехала на встречную полосу. Транспорты столкнулись лоб в лоб.

Кабина автобуса и одна из сторон были сильно повреждены. Пассажиры, находившиеся внутри, смогли самостоятельно выбраться и ожидали помощи на обочине. Как уточняет Telegram-канал «78.ru», из 22 пассажиров 13 человек госпитализировали в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть ребенок.



Спасательные службы оперативно прибыли на место. Водитель снегоуборочной машины, по предварительным данным, оказался заблокирован в кабине.

Обстоятельства ДТП сейчас устанавливают инспекторы ГИБДД.

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В Молдавии блогер Бабуцки умерла после процедуры в салоне красоты

Полуголый неадекват в Перми устроил дебош в автобусе
#дтп
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#человек
#машины
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Полуголый неадекват в Перми устроил дебош в автобусе
02 февраля 2025, 22:11

Фото: iStock/ aapsky

В Перми мужчина без одежды устроил дебош в автобусе и распугал пассажиров, сообщило агентство Ura.ru.
«Полуголый мужчина зашел в открытые двери автобуса, начал все крушить и кричать что-то невнятное», — рассказал агентству очевидец событий.

Уточнялось, что водитель успел открыть двери автобуса и большая часть пассажиров, некоторые из которых были с детьми, выбежали из салона.

После этого россиянин вышел на проезжую часть и предпринял попытку остановить собой проезжающие машины. Потом его задержали.

Ранее сообщалось, что в Башкирии арестовали вора в законе Станислава Куликова из-за драки на пляже. Местного предпринимателя Станислава Куликова обвиняют в избиении семьи, которая отдыхала на пляже в Иглинском районе Башкирии.

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#автобус
#пермский край
#автомобили
#машины
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В Молдавии блогер Бабуцки умерла после процедуры в салоне красоты
02 февраля 2025, 21:18

Фото: iStock/ scyther5

В одном из салонов красоты в Молдавии скончалась 35-летняя бизнес-леди и блогер Любовь Бабуцки, сообщило издание «Блокнот Молдова».
По предварительным данным, Бабуцки пришла в салон доктора Серебровой для прохождения процедуры под названием «Морфеус». Во время введения препарата у женщины случился анафилактический шок. В итоге блогер скончалась через три минуты после прибытия бригады скорой помощи.

Сразу после смерти пациентки собственница клиники уехала из страны. Согласно обнародаванным данным, ей принадлежит такой же салон красоты в Киеве.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье погиб грудной младенец, которого ненадолго оставили без присмотра. Врачам не удалось его спасти. Выяснилось, что у матери ребенка имеются проблемы с алкоголем.

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#косметология
#молдавия
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Серьёзный пожар вспыхнул в ангаре с газовыми баллонами в Москве
02 февраля 2025, 20:42

Фото: iStock/Distortion Media

Сильный пожар вспыхнул в ангаре с газовыми баллонами на северо-востоке Москвы. В районе слышны взрывы, в небо поднялся густой чёрный дым, пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что возгорание произошло в помещении в 7-м проезде Марьиной Рощи. По предварительной версии, внутри ангара располагаются газовые баллоны. Есть риск их взрыва из-за повышенных температур.

Площадь возгорания, по данным МЧС на 20:30 мск, составляет 250 квадратных метров.

К месту возгорания прибыли пожарные, также пришлось подогнать пожарный поезд.

Есть информация, что крыша здания обрушилась.

Также сообщается, что сохраняется угроза людям.

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«Сочувствую всем, кроме россиян»: украинский певец Потап сделал мерзкое заявление после крушения самолёта в США
Певец Потап сделал мерзкое заявление в адрес россиян после крушения самолёта в США
02 февраля 2025, 19:30

Потап (фото: соцсети)

Украинский певец Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко) язвительно выразил соболезнования всем, кроме россиян, в связи с крушением самолёта, столкнувшегося с вертолётом, над Вашингтоном. В своих соцсетях он опубликовал фотографию с изображением зажжённой свечи.
«Выражаю сочувствие всем, кроме тех, кто из России», – написал артист.
Певец уже не в первый раз делает такие мерзкие заявления в адрес россиян. В прошлом году участник группы «Потап и Настя» поиздевался над смертью актрисы Анастасии Заворотнюк, ушедшей из жизни после продолжительной болезни. Когда поклонники выражали соболезнования, Потап выступил с критикой, заявив, что актриса якобы создала в культуре «негативный образ украинок» из-за сериала «Моя прекрасная няня».

30 января в небе над Вашингтоном пассажирский самолёт совершил столкновение с военным вертолётом. Предварительно, в результате трагедии погибли 67 человек. Их тела продолжают извлекать из реки Потомак. На борту находились россияне – российские фигуристы, супруги Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская. Они летели на соревнования.

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Стало известно, откуда взялся военный вертолет у аэропорта в США, где произошла авиакатастрофа

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В Подмосковье младенец погиб, упав с кровати
02 февраля 2025, 18:34

Фото: istockphoto/Kseniia Kapris

В Подмосковье погиб грудной младенец, которого ненадолго оставили без присмотра. Врачам не удалось его спасти.
Трагедия произошла на севере Московской области, сообщает сетевое издание mk.ru. Родители ребенка из многодетной семьи поссорились, и отец ушел к своей матери. Жена его осталась дома с малышом и двумя его братьями двух и четырех лет, шестилетняя сестра находилась в гостях у бабушки. На следующий день и мать ушла из дома, дети остались без присмотра. Их бабушка безуспешно пыталась дозвониться до нее, а потом приехала к внукам.

Ночью младенец проснулся, бабушка решила покормить его и, пока готовила смесь, малыш упал с кровати и закричал от боли. Бабушка вызвала скорую помощь, но медики спасти ребенка не смогли.

Мать дома не появлялась. Выяснилось, что у нее имеются проблемы с алкоголем. Дети сейчас находятся с бабушкой, ситуацией занимается инспекция по делам несовершеннолетних.

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#семья
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В Краснодаре бродячие псы покусали ребенка
02 февраля 2025, 16:54

Фото: iStock/ toxawww

Бездомные собаки напали на 13-летнего мальчика, который возвращался из школы в поселке Российском в Краснодаре. О происшествии сообщило региональное управление СК России в Телеграм-канале.
Все случилось 31 января на пересечении улиц Рымникской и Куликова. Животные укусили несовершеннолетнего за руку. Мальчику помог прохожий, который отогнал собак.

«По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю было незамедлительно возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ)», – отмечалось в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае пьяный хозяин оставил своего привязанного коня без воды и еды на пустыре. Местные жители всячески стараются помочь животному, носят ему еду.

Мужчину из поселка городского типа Дунай зовут Аркадий. Местные жители поделились, что хозяин регулярно употребляет спиртное и забывает про свое животное.

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Москвич пришёл в гости к бывшей жене и троим детям и поджёг себя
02 февраля 2025, 15:41

Фото: iStock/Nopphon Pattanasri

В Москве мужчина пришёл в гости к бывшей супруге и троим детям и поджёг себя. Об этом сообщает «Москва 24» в своём Telegram-канале.
По данным столичной прокуратуры, всё случилось в квартире в доме на юго-востоке Москвы. Мужчину оперативно госпитализировали. Также ожоги получили его экс-жена и 15-летняя дочь. Остальные двое детей не получили травм.

По факту произошедшего организована доследственная проверка.

СМИ сообщают, что мужчина таким способом пытался вернуть бывшую жену, с которой он развёлся в прошлом году.

Ранее сообщалось, что в семье, в которой в прошлом году от отравления погибли четыре ребёнка, не стало пятого новорождённого малыша.

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Подозреваемый в наркоторговле выпрыгнул из окна во время обыска в квартире
02 февраля 2025, 15:03

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

Владелец одного из крупнейших наркошопов России выпрыгнул во время обыска в своей квартире в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что речь идёт о 38-летнем Алексее Ростовцеве. Длительное время он был в разработке у полиции, но недавно наконец попался. Правоохранители вышли на след после задержания очередной посылки с наркотиками, которая была отправлена во Владивосток.

Ростовцев сотрудничал со следствием и не отрицал своей работы. На днях полицейские провели обыски в его московской квартире. В ней было обнаружено многоженство камер, а в холодильнике лежали таблетки на несколько миллионов рублей.

Через два часа после обысков мужчина подошёл к окну и в присутствии оперативников выпрыгнул с 17-го этажа. Мужчину не удалось спасти.

После этого в квартире нашли оружие с патронами, бронежилет, два липовых документа, удостоверяющих личность, и хакерское оборудование.

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