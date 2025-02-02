В массовом ДТП на тюменской трассе погибла семья с двумя девочками, выжил лишь 2-летний ребенок

В Ленинградской области 2 февраля около 22:45 произошло серьезное ДТП с участием междугороднего автобуса Lux Express и снегоуборочной машины. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, столкновение случилось на 135-м километре трассы «Нарва» под Кингисеппом. В результате аварии два человека погибли, примерно половина пассажиров (13 человек) получила травмы.