Полуголый неадекват в Перми устроил дебош в автобусе

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В Перми мужчина без одежды устроил дебош в автобусе и распугал пассажиров, сообщило агентство Ura.ru.
«Полуголый мужчина зашел в открытые двери автобуса, начал все крушить и кричать что-то невнятное», — рассказал агентству очевидец событий.
Уточнялось, что водитель успел открыть двери автобуса и большая часть пассажиров, некоторые из которых были с детьми, выбежали из салона.
После этого россиянин вышел на проезжую часть и предпринял попытку остановить собой проезжающие машины. Потом его задержали.
Ранее сообщалось, что в Башкирии арестовали вора в законе Станислава Куликова из-за драки на пляже. Местного предпринимателя Станислава Куликова обвиняют в избиении семьи, которая отдыхала на пляже в Иглинском районе Башкирии.
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