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Петербурженке суд назначил домашний арест по делу о поджоге автомобиля МВД

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Суд назначил домашний арест петербурженке, подозреваемой в поджоге служебного полицейского автомобиля. Как сообщили в объединенной судебной пресс-службе Северной столицы, фигурантка несовершеннолетняя, под домашним арестом она проведет ближайшие пару месяцев.
«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав домашний арест по 20.02.2025», — гласит сообщение пресс-службы.
По ее информации, девушка подожгла служебную машину, думая, что делает это «по поручению специальных служб РФ». Ее задержали на следующий день, обвинение не предъявляли, добавили в пресс-службе судов.



Перед этим сообщалось, что попыталась сделать учительница во Владимирской области.

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Поезда Люблинско-Дмитровской линии московского метро курсируют в штатном режиме
22 декабря 2024, 20:54

Фото: istockphoto/hank5

Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена введено в график, проинформировали в пресс-службе столичного дептранса.
«Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) в графике», — гласит сообщение.
Ранее стало известно, что интервалы увеличились на южном участке ветки из-за человека на путях.

Перед этим сообщалось, что члены экипажа с пассажиром самолета Ан-2, пропавшего на Камчатке, поделились подробностями выживания в горах. Они рассказали, что растягивали еду на ближайшие двое суток, а спали в специально выкопанной яме под самолетным крылом.

В настоящий момент следователи разбираются в причинах произошедшего, возбуждено уголовное дело.

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Члены экипажа пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 раскрыли детали выживания
22 декабря 2024, 20:20

Фото: istockphoto/Vladimir Volovodov

Два члена экипажа и пассажир пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 выжили за счет небольших запасов пищи, которые получилось растянуть на пару суток. Об этом пишут журналисты «Известий».
Уточняется, что люди старались не покидать самолет из-за погодных условий, а для сна выкопали яму под крылом воздушного судна.

О пропаже самолета сообщили в четверг, 19 декабря. Уточнялось, что на борту коммерческий груз на 800 килограммов. В тот же день Следком начал доследственную проверку. К предполагаемому месту совершения аварийной посадки выдвинулись спасатели.

Позже для людей организовали вертолет, отправив их из района горы Тундровой в населенный пункт Мильково. Открыто уголовное дело по статье о нарушении правил использования воздушного транспорта.

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#мир
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Школьная учительница пыталась спалить отдел полиции во Владимирской области
SHOT: Учительница пыталась спалить отдел полиции во Владимирской области
22 декабря 2024, 18:21

Фото: iStock/Botina Inna

Школьная учительница английского пыталась спалить отдел полиции во Владимирской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.
Отмечается, что женщина подошла к зданию отдела МВД по Петушинскому району и бросила коктейль Молотова, её задержали на месте. Злоумышленница призналась, что её обманули украинские телефонные мошенники.




По ее словам, сначала они выманили у неё 1,5 млн рублей для перевода «на безопасные счета», а затем предложили всё вернуть, если она совершит поджог. Правоохранители самостоятельно потушили возгорание. Никто не пострадал.

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#возгорание
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Россиян предупредили об активизации телефонных мошенников перед Новым годом
В Сбере объяснили, как мошенники убеждают людей поджигать банки
22 декабря 2024, 18:10

Фото: iStock/Diy13

Накануне новогодних праздников в России на 30% участились случаи нападений с поджогами, которые спровоцированы действиями телефонных мошенников. Об этом информирует пресс-служба Сбера.
Мошенники связываются с потенциальными жертвами, у которых ранее уже были похищены деньги, и обещают вернуть их, если те будут выполнять противоправные действия. При этом преступники убеждают граждан, что таким способом они помогут задержать самих мошенников.

Зачастую злоумышленники требуют вести видеозапись процесса преступления. В пресс-службе Сбера напомнили, что действия исполнителя могут быть расценены по ст. 205 УК РФ «Террористический акт», что влечет за собой наказание сроком до 15 лет тюремного заключения.

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#видео
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Экс-гендиректора ЗАО «Главзарубежстрой» арестовали по делу о мошенничестве
22 декабря 2024, 17:28

Фото: iStock/undefined undefined

Столичный суд отправил в СИЗО экс-гендиректора обанкротившегося ЗАО «Главзарубежстрой» Вадима Ледовского и еще одного фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Утверждается, что оба фигуранта были задержаны и допрошены. В настоящее время они находятся под стражей. Иные подробности дела на данный момент не раскрываются.

Заказчиками объектов «Главзарубежстрой» до банкротства компании были МИД России, ФГУП «Госзагрансобственность» Управления делами президента РФ, Министерство культуры и другие ведомства.

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Mash на Мойке: тело экс-невестки Марии Шукшиной Фрейи Зильбер нашли в Петербурге
22 декабря 2024, 16:46

Фото: istockphoto/blinow61

Экс-невестка актрисы Марии Шукшиной Фрейя Зильбер найдена мертвой в Петербурге. Как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, рядом с телом девушки обнаружили шприц, а также трубку для курительных смесей.
Кроме того, в квартире нашли еще одну девушку с наркотическим отравлением и тело мужчины.

Зильбер не стало на 27 году жизни, она приобрела славу после выпуска Андрея Малахова, где рассказала, что беременна от сына Шукшиной Макара Касаткина. Зильбер тогда уточнила, что она на последнем месяце. Позже ДНК-тест показал родство, и семья признала внука.

Причины смерти сейчас устанавливаются.

Перед этим стало известно, что сделал школьник в Ленобласти.

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Появились подробности о запустившем салют в подмосковном МФЦ мужчине
Мужчина, запустивший салют в МФЦ в Королеве, планировал поджечь отдел полиции
22 декабря 2024, 14:50

Фото: iStock/Animaflora

Мужчина, запустивший фейерверк в МФЦ в Королеве, рассказал, что также планировал поджечь отдел полиции. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Преступники убедили 63-летнего Владимира, что так он сможет спасти свои деньги. Накануне мужчина запустил пиротехнику в МФЦ, а через время он пришёл к Костинскому отделу УМВД, чтобы снова зажечь фейерверк.

Правоохранителям удалось задержать Владимира. Во время допроса он признался, что ему позвонили неизвестные и сообщили о переводе с его счёта 700 тысяч рублей на помощь украинским боевикам. Чтобы вернуть деньги, пожилому мужчине нужно было «выманить преступника из отдела», а для этого — поджечь отдел.

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Полицейский автомобиль подожгли в Екатеринбурге
SHOT: В Екатеринбурге неизвестные подожгли полицейский автомобиль
22 декабря 2024, 13:27

Фото: iStock/trikolor

Полицейский уазик подожгли коктейлем Молотова в Екатеринбурге. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел у автосервиса на Чапаева. Неизвестные бросили коктейль Молотова в служебный УАЗ, а затем скрылись с места.

Как сообщают очевидцы, преступников было несколько. По предварительной информации, поджигателей курировали украинские мошенники. Отмечается, что у автомобиля повреждён бампер. Иные подробности в настоящее время уточняются.

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#екатеринбург
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#поджог
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В Ленобласти школьник выстрелил из пневматики в глаз однокласснику
Mash: в Ленобласти подросток получил пулю в глаз от сверстника
22 декабря 2024, 12:46

Фото: iStock/Iulianna Est

В Ломоносовском районе Ленобласти 13-летний школьник попал в больницу в тяжелом состоянии после игры с одноклассником. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
Инцидент произошел в СНТ «Нижняя Колония». 13-летний мальчик после игры во дворе с другом вернулся домой с травмой глаза. Мать школьника отвезла его в больницу, врачи обнаружили у пострадавшего в глазнице инородное тело.

Уточняется, что металлическая пуля повредила оболочку глаза и застряла. Состояние подростка врачи оценивают как тяжелое. Ему провели операцию. Вскоре стало известно, что приятель мальчика вынес на улицу пневматический пистолет и случайно выстрелил ему в голову. Правоохранители проводят проверку.

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