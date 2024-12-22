Петербурженке суд назначил домашний арест по делу о поджоге автомобиля МВД

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Суд назначил домашний арест петербурженке, подозреваемой в поджоге служебного полицейского автомобиля. Как сообщили в объединенной судебной пресс-службе Северной столицы, фигурантка несовершеннолетняя, под домашним арестом она проведет ближайшие пару месяцев.
«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав домашний арест по 20.02.2025», — гласит сообщение пресс-службы.По ее информации, девушка подожгла служебную машину, думая, что делает это «по поручению специальных служб РФ». Ее задержали на следующий день, обвинение не предъявляли, добавили в пресс-службе судов.
Перед этим сообщалось, что попыталась сделать учительница во Владимирской области.
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Никита Кротов