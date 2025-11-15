Башкирский правозащитник поплатился за работу без юридического образования
Суд в Башкортостане отправил под арест 28‑летнего жителя Стерлитамака, которого обвинили в мошенничестве и фальсификации доказательств. Об этом сообщили в телеграм-канале СК.
По данным следствия, не имея юридического образования, он предлагал людям правовую помощь и обещал представлять их интересы в суде. Четверо доверивших ему клиентов перечислили ему в сумме 380 тыс. рублей.
Одна из заявительниц утверждает, что обвиняемый подделал её подпись в акте приёма‑передачи денежных средств за юридические услуги на 65 тыс. рублей и затем направил в суд фиктивный документ с требованием взыскать эти якобы понесённые расходы.
Ранее также сообщалось об уголовном деле в отношении Елены Шериповой, которой вменяют использование титула участницы конкурса красоты для мошенничества.
