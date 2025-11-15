Башкирский правозащитник поплатился за работу без юридического образования

15 ноября 2025, 16:51

СК: лжеюриста из Стерлитамака арестовали по делу о мошенничестве

Фото: istockphoto/blinow61

Суд в Башкортостане отправил под арест 28‑летнего жителя Стерлитамака, которого обвинили в мошенничестве и фальсификации доказательств. Об этом сообщили в телеграм-канале СК.