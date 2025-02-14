В Мексике фермеры обвинили «Чупакабру» в убийстве 12 овец и 12 коз

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В Мексике неизвестный зверь растерзал 12 овец и 12 коз за неделю, при этом фермеры начали винить в произошедшем мифическое существо «Чупакабру». Об этом сообщает Need To Know.
Первыми жертвами стали 12 коз в муниципалитете Сарагоса штата Коауила. Убийство животных случилось 6 февраля. По словам их владельца, на телах коз были странные раны, которые бы не оставил обычный хищник.
Второй случай убийства случился 10 февраля недалеко от вышеуказанной фермы. Тогда владелец хозяйства Хосе Фрага Рамирес нашел 12 убитых своих овец. При этом оставшиеся в живых животные пребывали в шоке. Собаки, которые охраняли стадо, никак не отреагировали на расправу над овцам. Это насторожило Рамиреса, так как по его словам, в обычном случае его питомцы защитили бы убитых.
Согласно расследованию властей, виновниками оказались койоты или дикие собаки. При этом владельцы животных настаивают на том, что их скот был убит мифической «чупакаброй». Фермеры заявили, если власти не найдут виновника, то тогда владельцы хозяйств сами устроят на него охоту.
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Второй случай убийства случился 10 февраля недалеко от вышеуказанной фермы. Тогда владелец хозяйства Хосе Фрага Рамирес нашел 12 убитых своих овец. При этом оставшиеся в живых животные пребывали в шоке. Собаки, которые охраняли стадо, никак не отреагировали на расправу над овцам. Это насторожило Рамиреса, так как по его словам, в обычном случае его питомцы защитили бы убитых.
Согласно расследованию властей, виновниками оказались койоты или дикие собаки. При этом владельцы животных настаивают на том, что их скот был убит мифической «чупакаброй». Фермеры заявили, если власти не найдут виновника, то тогда владельцы хозяйств сами устроят на него охоту.
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Иван Мусатов