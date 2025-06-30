В Нижнем Новгороде иномарка вылетела на остановку и убила двух женщин

30 июня 2025, 00:58

Фото: freepik/ASphotofamily

В Нижнем Новгороде автомобиль Honda столкнулся с «ЗАЗ», после чего вылетел на остановку и убил двух женщин. Об этом сообщает Shot.







«Авария случилась вечером на улице Бекетова — Honda столкнулась с автомобилем «ЗАЗ», после чего снесла столб и остановку, на которой в этот момент стояли люди», — передает telegram-канал.