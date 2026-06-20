В Мексике пропала дочь российской пианистки, ее вернули органам опеки
Ситуация вокруг пропавшей в Мексике дочери питерской пианистки получила новое развитие. Об этом стало известно 20 июня.
По данным телеграм-канала Mash, 17-летнюю Кристину Романову, которую уже 2,5 года удерживают в Мексике, снова вернули в распоряжение службы опеки DIFEM. Именно это ведомство в 2023 году изъяло девочку из приёмной семьи, где, по утверждениям, она подвергалась побоям. При этом матери, Марии Романовой, так и не разрешили встретиться с дочерью.
Сама Мария, выпускница Петербургской консерватории и пианистка, теперь может столкнуться с обвинением в домашнем насилии — по местным законам ей грозит до четырёх лет тюрьмы. Женщина рассказала, что её предупреждали: мексиканские власти, скорее всего, поддержат соцслужбы, и советовали вернуться в Россию. Однако она отказалась покидать страну без дочери.
Родственники Кристины убеждены, что девушка стала жертвой схемы по похищению людей, за которой могут стоять представители картеля, действовавшие в сговоре с местными чиновниками. Напомним, инцидент произошёл, когда неизвестные силой увезли школьницу в микроавтобусе с надписью DIFEM прямо на глазах у матери. В апреле российский МИД уже вызывал посла Мексики Эдуардо Вильегаса для обсуждения этой ситуации.
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