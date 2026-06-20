В Мексике пропала дочь российской пианистки, ее вернули органам опеки

20 июня 2026, 16:06

Mash: Пропавшую в Мексике дочь пианистки из Петербурга вернули опеке

Фото: istockphoto/NetPix

Ситуация вокруг пропавшей в Мексике дочери питерской пианистки получила новое развитие. Об этом стало известно 20 июня.