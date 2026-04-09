В Мексике шахтер провел 14 дней в затопленной пещере и выжил

09 апреля 2026, 19:10

Фото: iStock/MattGush

В Мексике шахтер провел в затопленной пещере 14 дней и выжил. Об этом сообщает издание Daily Mail.





Франсиско Сапата Нахера оказался под землей на глубине около 300 метров после того, как 25 марта на объекте прорвало дамбу и вода хлынула в шахту. Обнаружить его удалось благодаря слабому лучу фонаря — в полной темноте Сапата включал и выключал его, чтобы подать сигнал.

«Я не потерял веру», — сказал он.