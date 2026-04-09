В Мексике шахтер провел 14 дней в затопленной пещере и выжил

В Мексике шахтер провел в затопленной пещере 14 дней и выжил. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Франсиско Сапата Нахера оказался под землей на глубине около 300 метров после того, как 25 марта на объекте прорвало дамбу и вода хлынула в шахту. Обнаружить его удалось благодаря слабому лучу фонаря — в полной темноте Сапата включал и выключал его, чтобы подать сигнал.
«Я не потерял веру», — сказал он.Сразу эвакуировать мужчину не удалось из-за полностью затопленных проходов. Спасатели передали ему воду, консервы и энергетические батончики, а сами продолжили откачивать воду. Чтобы сделать путь безопасным, потребовалось еще около 20 часов.
На поверхность Франсиско подняли живым. Вертолет доставил его в больницу. По оценкам врачей, он сильно ослаб, но угрозы жизни нет.