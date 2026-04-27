Россиянин хладнокровно избил ребёнка, задевшего его велосипедом

Полиция Сургута проводит проверку по факту избиения ребёнка на улице Кайдалова
В Сургуте на улице Кайдалова мужчина напал на восьмилетнего мальчика. Ребёнок случайно задел его велосипедом, после чего взрослый избил ребёнка.



Мать пострадавшего рассказала URA.RU, что у сына диагностировали сотрясение мозга.

«Мой сын ехал на велосипеде, задел мужчину и упал. Тот сначала пнул его в живот, а потом нагнулся и ударил кулаком в голову», — сообщила она.
Очевидцы отбили мальчика, а нападавший скрылся. Дома ребёнок рассказал о произошедшем, и родители обратились в травмпункт. Врачи выявили у потерпевшего ушибы и сотрясение мозга. Мать написала заявление в полицию. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что правоохранители проводят проверку и устанавливают личность мужчины.

Ольга Щелокова

