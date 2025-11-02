В Мексике убили продвигавшего борьбу с наркотиками мэра Уруапана Мансо
Мэр мексиканского города Уруапан Карлос Мансо погиб в результате вооруженного нападения. Об этом сообщает El País.
Трагедия развернулась на центральной площади города в День мертвых. 40-летний Мансо завершал свое выступление на фестивале свечей, когда раздались выстрелы. В результате чиновник скончался в больнице от полученных ранений.
Правоохранительные органы оперативно задержали двух подозреваемых и ликвидировали еще одного участника нападения.
Мэр города активно противостоял картелю Нового поколения Халиско (CJNG) — одной из самых молодых и стремительно развивающихся преступных группировок Мексики. В августе арестовали предполагаемого лидера местного отделения группировки Рене Бельмонте, известного как Рино. После этого задержания Мансо вновь обратился к властям штата и федеральному правительству с просьбой о дополнительной поддержке.
