На юго-западе Москвы электробус сбил пешехода
На юго-западе столицы электробус сбил пешехода. Подробности сообщает Telegram-канал Агентство «Москва».
Чрезвычайное происшествие случилось на Профсоюзной улице. Транспортное средство в этот момент двигалось по маршруту № 993. В результате ДТП пешеход получил серьёзные травмы. Медики госпитализировали пострадавшего. Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники полиции.
Ранее в Москве такси протаранило автономный трамвай. Дорожное происшествие произошло на проспекте Академика Сахарова. Автомобиль Skoda столкнулся с беспилотным трамваем маршрута №90. Инцидент случился у дома 35 на Мясницкой улице.
Накануне в столице на улице Обручева кабина лифта с женщиной внутри сорвалась с 13-ого этажа.
