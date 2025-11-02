Достижения.рф

На юго-западе Москвы электробус сбил пешехода

В Москве на Профсоюзной улице электробус маршрута №993 сбил пешехода
Фото: Istock/Andrey Ivanov

На юго-западе столицы электробус сбил пешехода. Подробности сообщает Telegram-канал Агентство «Москва».



Чрезвычайное происшествие случилось на Профсоюзной улице. Транспортное средство в этот момент двигалось по маршруту № 993. В результате ДТП пешеход получил серьёзные травмы. Медики госпитализировали пострадавшего. Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники полиции.

Ранее в Москве такси протаранило автономный трамвай. Дорожное происшествие произошло на проспекте Академика Сахарова. Автомобиль Skoda столкнулся с беспилотным трамваем маршрута №90. Инцидент случился у дома 35 на Мясницкой улице.

Накануне в столице на улице Обручева кабина лифта с женщиной внутри сорвалась с 13-ого этажа.

Ольга Щелокова

