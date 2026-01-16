В Ингушетии возбудили дело о насилии против семьи сбежавшей Айны Манькиевой
В Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении родственников 21-летней Айны Манькиевой, которая сбежала из семьи из-за многолетнего домашнего насилия. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Основанием стало заявление самой девушки, в котором она потребовала привлечь родных к ответственности за противоправные действия, включая сексуальное насилие.
Ранее Айну задержали в Москве по подозрению в краже. Заявление на неё поступило из Ингушетии — по версии правозащитников, родственники сделали это намеренно, чтобы вернуть девушку обратно. После проверки Айну отпустили из отдела полиции.
Девушка сообщила, что сейчас находится в безопасности, однако риск остаётся: не исключено, что её могут передать ингушским оперативникам. Ситуация продолжает находиться под контролем правозащитников и общественности.
