Школьница с ножом шокировала одноклассников в Воронеже

16 января 2026, 11:17

Шестиклассница пришла в школу с ножом в Воронеже

Фото: iStock/hxdbzxy

В Воронеже шестиклассница пришла в школу с ножом, чтобы напугать своих одноклассников. Девочка, известная как стримерша, размахивала оружием по дороге и угрожала ребятам в классе, снимая всё на видео. Об этом пишет Telegram-канал Mash.