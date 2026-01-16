Школьница с ножом шокировала одноклассников в Воронеже
В Воронеже шестиклассница пришла в школу с ножом, чтобы напугать своих одноклассников. Девочка, известная как стримерша, размахивала оружием по дороге и угрожала ребятам в классе, снимая всё на видео. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Панику среди учеников вызвали её действия. Дети сразу попросили учителей вызвать полицию. Педагоги быстро отреагировали и позвонили матери девочки. Правоохранители забрали обеих в участок для разбирательства. К счастью, инцидент закончился без пострадавших. С россиянкой провели беседу, объяснив последствия её поступков.
Ранее стало известно, что в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении родственников 21-летней Айны Манькиевой, которая сбежала из семьи из-за многолетнего домашнего насилия.
