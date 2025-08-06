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Семья из Комсомольска-на-Амуре умерла от сочинской чачи

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Семья из Комсомольска-на-Амуре умерла от сочинской чачи. У пары осталось двое несовершеннолетних детей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



Дарья и Максим отдыхали на море вместе с двумя дочками. Одной — 13 лет, второй — 4 года.

Родители попробовали местную чачу уже перед отъездом домой. На обратной дороге обоим стало плохо: Дарья скончалась на месте, а Максима доставили в больницу в Воронеже. По словам близких, у него отказали почки, он ослеп и впал в кому. Медики не смогли его спасти.

За детьми выехали родственники. Их доставят в родной город.

Екатерина Коршунова

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