Семья из Комсомольска-на-Амуре умерла от сочинской чачи
Семья из Комсомольска-на-Амуре умерла от сочинской чачи. У пары осталось двое несовершеннолетних детей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Дарья и Максим отдыхали на море вместе с двумя дочками. Одной — 13 лет, второй — 4 года.
Родители попробовали местную чачу уже перед отъездом домой. На обратной дороге обоим стало плохо: Дарья скончалась на месте, а Максима доставили в больницу в Воронеже. По словам близких, у него отказали почки, он ослеп и впал в кому. Медики не смогли его спасти.
За детьми выехали родственники. Их доставят в родной город.
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