Житель Хабаровского края выкинул знакомую с четвёртого этажа за дерзость
Житель посёлка Солнечный стал подозреваемым по делу об убийстве знакомой. Подробности приводит пресс-служба СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.
Следствие полагает, что 9 ноября 2026 года фигурант пришёл в гости к подруге. Во время распития спиртных напитков между ними вспыхнула бытовая ссора, и женщина начала оскорблять гостя.
Разозлённый гость увидел, что хозяйка стоит на балконе, схватил её за ноги и сбросил на землю с высоты четвёртого этажа дома. От полученных травм потерпевшая умерла на месте. В отношении 35-летнего жителя посёлка Солнечный возбудили уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливают.
До этого сообщалось об инциденте в Краснодаре. Там девочка выпала из окна школы и выжила.
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