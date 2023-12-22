ВС РФ сбили два украинских беспилотника над Брянской областью

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Два украинских беспилотника уничтожили российские средства ПВО в районе 10:00 над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Краснояружский район Белгородской области в ночь на 22 декабря. В результате получили повреждения линии электропередач. 3,5 тысячи домохозяйств остались без света. В пятницу утром аварийные бригады энергетиков приступили к ремонтно-восстановительным работам.
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Анастасия Чинкова