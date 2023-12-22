Украинский беспилотник попытался атаковать Калужскую область

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
В Небе над Калужской областью средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша.
«Сегодня днем на территории Дзержинского района средствами ПВО уничтожен БПЛА», - написал Шапша в своем Telegram-канале.
По его словам, при уничтожении вражеского дрона разрушений на земле нет. Также нет пострадавших. На месте работают все экстренные службы региона.
Читайте также:
Под Бердянском ПВО сбили два дрона ВСУ, третий упал
В Курской области сбили украинский беспилотник
Сальдо: Российские силы ПВО сбили ракету ATACMS над Азовским морем
Элина Позднякова