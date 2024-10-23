Рогов: ВС России уничтожили штаб ГБР Украины в Запорожье

Фото: Минобороны РФ
Вооруженные силы России нанесли удар по штабу Государственного бюро расследования (ГБР) Украины в Запорожье.
Удар был произведен с помощью ракетного комплекса «Искандер». Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
В результате удара погибли не менее 15 сотрудников ГБР, еще как минимум 10 получили ранения. Также сообщается, что уничтожено более десяти служебных автомобилей. Рогов отметил, что этот удар серьезно ослабит координацию украинских спецслужб в регионе и повлияет на их военные операции.
Запорожье остается важным стратегическим пунктом в текущем конфликте, и в Киеве опасаются возможного наступления российских войск в этом направлении .
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«Штаб был тайно размещен в здании, ранее используемом налоговой инспекцией, и его локация тщательно скрывалась», — рассказал Рогов в интервью РИА Новости.
В результате удара погибли не менее 15 сотрудников ГБР, еще как минимум 10 получили ранения. Также сообщается, что уничтожено более десяти служебных автомобилей. Рогов отметил, что этот удар серьезно ослабит координацию украинских спецслужб в регионе и повлияет на их военные операции.
Запорожье остается важным стратегическим пунктом в текущем конфликте, и в Киеве опасаются возможного наступления российских войск в этом направлении .
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Елена Перлова