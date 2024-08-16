В МИД заявили об использовании Киевом HIMARS для атаки по гражданским объектам

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, использовали системы HIMARS в ходе гражданских объектов в Курской области, сообщается на сайте ведомства.
Захарова подчеркнула, что сегодня ведомство сообщило о ряде терактов, совершенных украинской стороной на российской территории.
Дипломат напомнила, что мост через Сейм Глушковского района был полностью разрушен в результате атаки ВСУ. Виновные понесут «суровое наказаны», добавила она.
В пятницу, 16 августа, ВСУ разрушили мост через реку Сейм. В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.
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«В частности, впервые по Курской области были нанесены удары реактивными ракетами западного производства, вероятно американскими НIMARS», – отметила она.
Дипломат напомнила, что мост через Сейм Глушковского района был полностью разрушен в результате атаки ВСУ. Виновные понесут «суровое наказаны», добавила она.
В пятницу, 16 августа, ВСУ разрушили мост через реку Сейм. В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.
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Александр Климов