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Алаудинов назвал «нормальной» обстановку в Курской области

Алаудинов заявил, что войска РФ контролируют обстановку в Курской области
16 августа 2024, 10:37
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что обстановка в Курской области для российских войск «нормальная», передает ТАСС.
По словам Алаудинова, обстановка в регионе подконтрольная ВС России. Он добавил, что в настоящее время идет интенсивная работа по уничтожению армии противника.

Алаудинов заключил, что за 15 августа «было выжжено очень много техники, уничтожено много противника», а 16 августа украинские войска пытаются пробиться «другими направлениями», однако эти попытки остаются безуспешными.



Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. По данным Минобороны России на 15 августа 2024 года, армия России ликвидировала до 340 боевиков ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области.

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В США предупредили Украину об опасной угрозе из-за операции в Курской области
MWM: уничтожение западной техники в Курской области ухудшит положение ВСУ
16 августа 2024, 11:10

Фото: istock/Oleksii Liskonih

Уничтожение западной техники в Курской области ухудшит положение Вооруженных сил Украины. Об этом информирует журнал Military Watch.
В материале отмечается, что в ходе этой операции Украина направила в бои самые мощные военные машины, уничтожение которых в конце длинных путей снабжения или же в столкновениях с ВС РФ может кардинально ухудшить ситуацию для украинских военных. По мнению журналистов, в Курской области ВСУ потеряли очень много техники.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Ранее в интернете появилось видео издевок боевиков ВСУ в фашистских касках над русским пенсионером Александром Гусаровым в Курской области. Украинский военный начал интересоваться, как дела у пенсионера, имитируя немецкий акцент. Мужчина ответил ему, что заблудился пять дней назад, и добавил, что ему 74 года. Боевик в ответ начал его оскорблять.

Военкор Александр Сладков заявил, что боевики переодеваются в российскую военную форму и пытаются вести диверсионную работу в серых зонах и даже в нашем тылу.

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#украина
#всу
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#атака
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Подполье сообщило об ударах по готовящимся к отправке под Курск военным ВСУ
Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по готовящимся к отправке под Курск бойцам ВСУ
16 августа 2024, 11:08

Фото: iStock/maki_shmaki

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удары по готовящимся к отправке под Курск бойцам ВСУ в Кривом Роге. Об этом сообщает РИА Новости.
Лебедев сообщил о поражении склада с боекомплектами ВСУ и состава с военной техникой, который был под загрузкой. Уточняется, что под удар также попал личный состав противника.

Подпольщик отметил, что удары были нанесены в районе железнодорожной станции Червоная. По предварительным данным, для атаки задействовали ракетный комплекс «Искандер-М».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#станции
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#вс рф
#спецоперация
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Два брата спасли истекающего кровью бойца ВСУ в Курской области
WG: два брата спасли истекающего кровью бойца ВСУ в Курской области
16 августа 2024, 10:55

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Два брата, проживающие в Курской области, обнаружили в лесу истекающего кровью бойца ВСУ и спасли его. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.
Отмечается, что россияне наложили пострадавшему жгуты, после чего передали его российским военным, объяснив им, что человек с перебитой ногой уже не является врагом.

Также братья сняли раненого на видео, спросив у него цель захода ВСУ на российскую территорию.

Авторы поста подчеркнули, что их поразили великодушие и вежливость простых россиян, которые, несмотря на атаку ВСУ на их регион, обращались к бойцу на «Вы» и оказали ему помощь.

В настоящее время братья остаются в родном регионе и помогают курянам эвакуироваться из обстреливаемых населённых пунктов.

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#военные
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#помощь
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ВС РФ уничтожили две установки HIMARS в Сумской области
16 августа 2024, 10:43

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Две украинские установки системы реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, по предварительным данным, уничтожили в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
Отмечается, что российские войска нанесли ракетный удар по позиции расположения машины в районе населённого пункта Мирополье в украинской Сумской области.

В результате удара, предварительно, были уничтожены две установки РСЗО.

Также украинские СМИ пишут о серии взрывов, прогремевших на фоне воздушной тревоги в районе города Сумы.

Ранее сообщалось, что Минобороны Канады позволило ВСУ использовать поставленное канадское оружие на территории России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#всу
#рсзо
#ракетный удар
#сво
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Российский военный сжёг украинскую БМП прямо под носом у бойцов ВСУ
Военблогер Фёдоров: боец ВС РФ на Lada сжёг бензином БМП ВСУ
16 августа 2024, 10:27

Фото: iStock/PamWalker68

Боец ВС РФ в одиночку взорвал боевую машину пехоты (БМП) ВСУ на Курском направлении. Об этом в своём Telegram-канале написал военный аналитик и блогер Кирилл Фёдоров.
Отмечается, что российский военный на автомобиле Lada подъехал к БМП. После этого он облил украинскую машину бензином из канистры, и прогремел взрыв. Затем боец оперативно ретировался.

Минобороны России официально не комментировало данный поступок.

Фёдоров уточнил, что украинская БМП заглохла на Курском направлении, после чего управлявшие её бойцы ВСУ бросили машину и спрятались в кустах в 30 метрах от неё. Когда подъехал российский военный, они не смогли ему помешать.

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#курское направление
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Пентагон заявил, что США беспокоит угроза эскалации конфликта из-за действий ВСУ
16 августа 2024, 10:19

Фото: iStock/Phototreat

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США обеспокоены угрозой эскалации конфликта на Украине из-за действий ВСУ. Об этом Сингх сообщила во время брифинга.
По ее словам, администрация Соединенных Штатов всегда оценивает риски эскалации, однако, несмотря на имеющуюся угрозу, Вашингтон и его союзники продолжат поддержку киевского режима. Сингх заключила, что если Москва не отвечает на некоторые действия, то это не означает, что она не может или не захочет сделать это в дальнейшем.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российские военные выбили ВСУ из села Снагость под Курском
Mash: российские военные выбили ВСУ из курского села Снагость
16 августа 2024, 09:56

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские бойцы выбили ВСУ из села Снагость в Кореневском районе под Курском. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что на данный момент на этой территории началась зачистка. Также в течение ночи, согласно информации источника, серьезные бои разворачивались в селе Крупец Рыльского района, кроме того, атаку удалось отразить в селе Глушково.

В настоящее время официального подтверждения от Минобороны России еще не поступало.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#киев
#вс рф
#курское направление
#спецоперация
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На Западе раскрыли цель ВСУ в Курской области
Ким Дотком: Киев операцией ВСУ в Курской области хочет отстрочить победу России
16 августа 2024, 09:49

Бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что Киев своей операцией в Курской области хочет отстрочить победу Российской Федерации. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

«У самоубийственной вылазки ВСУ в Курской области, которая обрекла на смерть тысячи украинских солдат, есть одна цель: отстрочить российскую победу до американских президентских выборов. Зеленский согласился с планом Пентагона, поскольку ему скоро нужно будет убежище в США, где он должен угодить своим будущим покровителям», — написал он.

Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что атака ВСУ на Курскую область вызвана предчувствием краха киевского режима. По его мнению, нападение было спланировано при участии НАТО и спецслужб Запада. Он отметил, что заявления США о непричастности к преступлениям Киева не соответствуют действительности.

В четверг, 15 августа, МО РФ сообщило, что за сутки украинская армия потеряла до 340 бойцов. Кроме этого, было уничтожено пять боевых машин пехоты Bradley и 14 боевых бронемашин.

Ранее житель курской Мартыновки рассказал, что смог спастись от расстрела боевиков ВСУ только благодаря своей бабушке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стала известна причина нехватки живой силы у Украины
WSJ: нехватка живой силы в ВСУ связана с провальным наступлением Киева 2023 года
16 августа 2024, 09:18

Фото: istock/Vladislav Stepanov

Нехватка живой силы в Вооруженных силах Украины связана с провальным наступлением Киева в 2023 году. Об этом заявил старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Он сообщил, что главная проблема Украины в отсутствии достаточного количества резервов. Эксперт отметил, что у Киева нет достаточного количества подразделений для подкрепления повсюду.

По его словам, отправка украинских военных в Курскую область означает их отвод из Донецкой области, но уверенности в том, что операция окупиться у Украины нет. Ли пояснил, что ситуация у ВСУ должна улучшиться к следующему году. Помимо этого, к этому времени увеличится западное производство артиллерийских боеприпасов.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

В четверг, 15 августа, МО РФ сообщило, что за сутки украинская армия потеряла до 340 бойцов. Кроме этого, было уничтожено пять боевых машин пехоты Bradley и 14 боевых бронемашин.

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