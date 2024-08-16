Алаудинов назвал «нормальной» обстановку в Курской области

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что обстановка в Курской области для российских войск «нормальная», передает ТАСС.
По словам Алаудинова, обстановка в регионе подконтрольная ВС России. Он добавил, что в настоящее время идет интенсивная работа по уничтожению армии противника.
Алаудинов заключил, что за 15 августа «было выжжено очень много техники, уничтожено много противника», а 16 августа украинские войска пытаются пробиться «другими направлениями», однако эти попытки остаются безуспешными.
Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. По данным Минобороны России на 15 августа 2024 года, армия России ликвидировала до 340 боевиков ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области.
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Алаудинов заключил, что за 15 августа «было выжжено очень много техники, уничтожено много противника», а 16 августа украинские войска пытаются пробиться «другими направлениями», однако эти попытки остаются безуспешными.
Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. По данным Минобороны России на 15 августа 2024 года, армия России ликвидировала до 340 боевиков ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области.
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Екатерина Коршунова