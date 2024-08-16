Автомобильный мост через реку Сейм в Курской области разрушен после удара ВСУ

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Автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области разрушен при ударе ВСУ. Об этом написал врио губернатора региона Алексея Смирнова в Telegram-канале.
По словам Смирнова, он находится на связи с местной администрацией. Врио губернатора региона подчеркнул, что продолжает работу оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ разрушили мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. Украинские солдаты нанесли очередной удар американскими ракетами Himars по мосту около 17:00. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Ранее сообщалось, что боевики ВСУ разрушили мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. Украинские солдаты нанесли очередной удар американскими ракетами Himars по мосту около 17:00. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Екатерина Коршунова