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В Минеральных водах горит аэропорт

Shot: пожар начался в здании аэропорта в Ставропольском крае
17 мая 2024, 15:55
Фото: istock / Leonid Ikan

Фото: istock / Leonid Ikan

На территории аэропорта в Минеральных водах вспыхнул пожар. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По словам очевидцев, возгорание произошло в терминале прибытия. В настоящее время к посадке в загоревшейся воздушной гавани готовятся самолеты из трех российских городов. Авторы портала сообщают, что загоревшееся двухэтажное здание на территории аэропорта Минвод принадлежит частному лицу.

В настоящее время пламя охватило более 100 квадратных метров. По предварительным данным никто не пострадал.



Причины пожара выясняются. На место происшествия прибыли экстренные службы.

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Пилоты летевшего из Сочи в Москву самолета заметили неопознанный шар в небе
17 мая 2024, 16:07

Фото: iStock/Diy13

С непредвиденной ситуацией столкнулись пилоты рейса Сочи-Москва, сообщает телеграм-канал Aviaincident.
При выполнении полета командир воздушного судна обнаружил неопознанный предмет в небе, о чем сообщил диспетчеру.

По информации портала, пилот увидел зелёный шар размером 1,5 метра.

Экипаж принял решение продолжать полет. В результате инцидента никто не пострадал. Уточняется, что воздушное судно успешно приземлилось в аэропорту Шереметьево.

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#шереметьево
#самолет
#пилот
#судно
#москва
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Ночная атака ВСУ на Кубань повредила трансформатор
В Новороссийске 16 тысяч жителей остались без света после атаки БПЛА
17 мая 2024, 15:46

Фото: iStock/sarawutk

Минувшей ночью ВСУ атаковали Краснодарский край начиненными взрывчаткой беспилотниками. Из-за попадания дрона в электроподстанцию в Новороссийске, нарушено электроснабжение части города с населением 16 тыс. человек. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Повреждения получил трансформатор на электроподстанции «Гайдук-Тяговая».

В настоящее время на повреждённом объекте работают аварийные службы. Восстановить электроснабжение Новороссийска в полном объеме планируют сегодня к 16 часам.

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#пожар
#бпла
#всу
#украина
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Застреленного полковником МВД егеря нашли на свалке под Рязанью
17 мая 2024, 15:08

Фото: iStock/vchal

Тело егеря, застреленного на охоте экс-главой УУР МВД, нашли под Рязанью, пишет «Ъ».
По данным издания, егерь Сергей Пентелин, который пропал во время охоты с участием экс-замглавы управления уголовного розыска управления МВД Рязанской области полковника Виталия Цыплакова, найден на мусорной свалке рядом с рязанской деревней Морозовы Борки.

Поиски пропавшего длились три недели. В результате его обнаружили на глубине трех метров под мусором. Кроме этого выяснилось, что замотанного в пленку егеря несколько дней прятали в охотничьем домике.

В него выпустили пулю 12-го калибра, которая попала в сердце. Она была выпущена из оружия Цыплакова, заявили эксперты.

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Mash: в Севастополе переодетый в женщину анимешник пытался изнасиловать школьниц

Стало известно, где сейчас находится чеченка, сбежавшая от семьи

Вокалистку питерской группы UNA Котову забил до смерти её парень
#мвд
#рязанская область
#полиция
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В Севастополе переодетый в женщину анимешник попытался изнасиловать школьниц
Mash: в Севастополе переодетый в женщину анимешник пытался изнасиловать школьниц
17 мая 2024, 14:49

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

В Севастополе анимешник, переодетый в женщину, пытался изнасиловать двух 11-летних школьниц. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Сообщается, что нападение на девочек произошло недалеко от художественного колледжа. Они смогли вырваться и убежать домой. Школьницы все рассказали родителям. Дядя одной из них вместе со своим другом выбежал на улицу. Они стали искать обидчика. Его нашли прятавшимся в кустах. Мужчины вызвали полицию.

До приезда правоохранителей он плакал, а также просил не обращаться с ним грубо, «потому что он — девочка».

Ранее сообщалось, что вокалистку питерской группы UNA Анастасию Котову до смерти избил её молодой человек. 37-летняя певица приехала в гости к своему 31-летнему молодому человеку в Колпино. Пара употребляла алкогольные напитки, а затем поссорилась. Парень не рассчитал собственных сил и несколько раз ударил девушку, в результате чего она скончалась.

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#нападение
#человек
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#девочка
#школа
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Стало известно, где сейчас находится чеченка, сбежавшая от семьи
Адвокат Тихонова: бежавшая от семьи чеченка Лия Заурбекова покинула Россию
17 мая 2024, 14:16

Фото: iStock/marchmeena29

Чеченская девушка Лия Заурбекова, которая сбежала от семьи, покинула Россию, её место нахождения не уточняется. Об этом сообщила её адвокат Наталия Тихонова в беседе с РБК.
«Сейчас она находится не в России. Больше ничего не могу вам сказать, потому что в целях безопасности не раскрываем ни детали, ни подробности ее защиты», — рассказала Тихонова.

При этом она подчеркнула, что дальнейшие действия ещё не обсуждались с подзащитной.

Ранее стало известно, что 19-летняя сбежала от семьи из Красногорска в Москву. По словам самой девушки, она ушла из дома 13 мая из-за психологического и физического давления. Однако спустя несколько дней отец нашел ее. Тогда она укрылась в здании ОМВД России по району Нагатино-Садовники. Тогда толпа родственников скрывающей окружила здание.

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#семьи
#отец
#здание
#депутат
#школьница
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Вокалистку питерской группы UNA Котову забил до смерти её парень
17 мая 2024, 13:48

Фото: iStock/Motortion

Вокалистку питерской группы UNA Анастасию Котову до смерти избил её молодой человек. После этого он самостоятельно вызвал полицию и во всем сознался. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, 37-летняя певица приехала в гости к своему 31-летнему молодому человеку в Колпино. Пара употребляла алкогольные напитки, а затем поссорилась. Парень не рассчитал собственных сил и несколько раз ударил девушку, в результате чего она скончалась.

Испугавшись, он позвонил в полицию и во всем сознался. Полицейские оперативно прибыли в квартиру и застали там труп Анастасии, рядом сидел заплаканный убийца. Его задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Оказалось, что ранее его три раза судили за грабёж.

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#труп
#певица
#напитки
#полицейские
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Орбан рассказал о состоянии Фицо между жизнью и смертью
Орбан: премьер Словакии Фицо находится между жизнью и смертью после покушения
17 мая 2024, 13:26

Фото: сайт Кремля

По словам главы правительства Венгрии Виктора Орбана, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сейчас находится в критическом состоянии после покушения на его жизнь.
«В настоящее время Роберт Фицо сражается за свою жизнь, находясь на грани жизни и смерти», — цитирует Орбана ТАСС.
Он также отметил, что с политической точки зрения это огромная потеря для Будапешта, и даже если премьер-министр выживет, ему потребуется время на восстановление до возможности возобновления своей работы.

15 мая произошло покушение на Фицо, который неоднократно высказывался против поставок оружия Украине и ее присоединения к НАТО. Инцидент произошел после выездного заседания правительства в городе Гандлова, расположенном в 190 километрах от столицы Словакии, Братиславы.

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Учитель труда два года занимался сексом с учениками в Череповце
Учитель труда два года развращал учеников в Вологодской области
17 мая 2024, 12:52

Фото: iStock/BrianAJackson

Учитель труда в Череповце Вологодской области на протяжении двух лет занимался оральным сексом с учениками школы, в которой она работал. Об этом пишет Baza.
21-летний учитель учится на четвёртом курсе Череповецкого государственного университета и по совместительству преподает уроки труда в школе. Следствие считает, что мужчина соблазнял учеников 6-8 классов. Он вёл с ними «секс-просвещающие» занятия и занимался оральным сексом с мальчиками прямо в кабинете. В настоящее время известно уже о двух жертвах трудовика.

Одного мальчика учитель развращал с 2022 года, со вторым интимное общение началось в декабре 2023 года. Всё происходило на территории школы.

Педофила задержали и возбудили не него уголовное дело.

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#мужчина
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Феминистку Маршенкулову заочно арестовали за оправдание терроризма
17 мая 2024, 12:35

Фото: iStock/gorodenkoff

Феминистка Залина Маршенкулова была заочно арестована на два месяца Перовским районным судом Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
Согласно решению суда, срок ареста начнется с момента ее задержания, экстрадиции или депортации на территорию России. Маршенкулова обвиняется по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»).

Ранее следствие запросило заочный арест в отношении феминистки. Уголовное дело было возбуждено после публикации в ее Telegram-канале поста, который эксперты Московского исследовательского центра считают признаком оправдания терроризма, в связи с терактом против военкора Владлена Татарского (Максима Фомина).

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