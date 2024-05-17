В Минеральных водах горит аэропорт

Фото: istock / Leonid Ikan
На территории аэропорта в Минеральных водах вспыхнул пожар. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По словам очевидцев, возгорание произошло в терминале прибытия. В настоящее время к посадке в загоревшейся воздушной гавани готовятся самолеты из трех российских городов. Авторы портала сообщают, что загоревшееся двухэтажное здание на территории аэропорта Минвод принадлежит частному лицу.
В настоящее время пламя охватило более 100 квадратных метров. По предварительным данным никто не пострадал.
Причины пожара выясняются. На место происшествия прибыли экстренные службы.
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В настоящее время пламя охватило более 100 квадратных метров. По предварительным данным никто не пострадал.
Причины пожара выясняются. На место происшествия прибыли экстренные службы.
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Анастасия Хохлова