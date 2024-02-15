Число пострадавших при стрельбе на параде в Канзас-Сити выросло до 29 человек

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Количество пострадавших в результате стрельбы в Канзас-Сити (США) возросло до 29 человек. Инцидент произошёл во время чемпионского парада в честь победителей «Супербоула» команды Национальной футбольной лиги (NFL) «Канзас-Сити Чифс».
Сегодня медики сообщили о 29 пациентах, поступивших в клиники после инцидента. У 19 из них зафиксированы огнестрельные ранения, остальные получили травмы в результате возникшей паники и давки. Среди пострадавших 11 детей в возрасте от шести до 15 лет. По словам врачей, жизни пациентов ничто не угрожает.
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Александр Бойцов