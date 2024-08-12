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Российские врачи спасли попавшего в плен в Клещеевке украинского солдата, проведя сложную операцию. Об этом РИА Новости сообщил врач-анестезиолог-реаниматолог Сергей.
По его словам, боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Куришко был доставлен к врачу в крайне тяжелом состоянии из-за ранения в живот.
Пленный Куришко поблагодарил российских медиков за помощь.
Ранее российские военнослужащие захватили снайпера ВСУ Ларису Ходаковскую и вызволили ее из рук товарищей. По ее словам, она была снайпером в 111-й бригаде, где ей пришлось жить в ужасных условиях.
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«Длительная операция на кишечнике, остановка кровотечения из левой доли печени – фактически пациент потерял один объем циркулирующей крови», – рассказал Сергей.
Пленный Куришко поблагодарил российских медиков за помощь.
Ранее российские военнослужащие захватили снайпера ВСУ Ларису Ходаковскую и вызволили ее из рук товарищей. По ее словам, она была снайпером в 111-й бригаде, где ей пришлось жить в ужасных условиях.
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Александр Климов