Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Российские врачи спасли украинского солдата в крайне тяжелом состоянии

Российские врачи спасли украинского солдата в крайне тяжелом состоянии

12 августа 2024, 06:15
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Российские врачи спасли попавшего в плен в Клещеевке украинского солдата, проведя сложную операцию. Об этом РИА Новости сообщил врач-анестезиолог-реаниматолог Сергей.
По его словам, боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Куришко был доставлен к врачу в крайне тяжелом состоянии из-за ранения в живот.

«Длительная операция на кишечнике, остановка кровотечения из левой доли печени – фактически пациент потерял один объем циркулирующей крови», – рассказал Сергей.



Пленный Куришко поблагодарил российских медиков за помощь.

Ранее российские военнослужащие захватили снайпера ВСУ Ларису Ходаковскую и вызволили ее из рук товарищей. По ее словам, она была снайпером в 111-й бригаде, где ей пришлось жить в ужасных условиях.

Читайте также:

Вертолеты ВС России нанесли удар по пехоте ВСУ в Курской области

Командир «Ахмата» заявил о рекордных потерях ВСУ в Курской области

Захарова обвинила Украину в ядерном терроризме
#всу
#украина
#врач
#операция
Бывший разведчик рассказал о французских наемниках в «Азове»*
Бывший разведчик Чинкуини: французы числятся в том числе в «Азове»*
12 августа 2024, 04:07

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Французские наемники также входят в состав батальона «Азов»* сообщил бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини. Он рассказал агентству ТАСС, что иностранцы принадлежали к разным подразделениям и «часто переводились».
По его словам, на данный момент на Украине действуют 75 французских граждан в военной форме. Чинкуини утверждает, что по меньшей мере десяти из них уже нет в живых.

Он добавил, что наемники часто возвращались во Францию, но 21 из тех, кто вернулся хотя бы раз, «вероятно, не захотел возвращаться в Украину».

Ранее стало известно, что Польша помогала вербовать наемников, выдавая украинским беженцам вид на жительство.

Читайте также:

Стало известно о гибели сотен французских наемников на Украине

Российская ракета ликвидировала 18 бойцов британского спецназа на Украине

СВР рассекретила планы Франции отправить своих солдат на Украину

* организация признана террористической и запрещена в России
#разведка
#наемники
#украина
#всу
#франция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Луганске захоронили бойцов, погибших при выполнении задач в зоне СВО
11 августа 2024, 22:48

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Останки бойцов спецоперации захоронены на территории Мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса» в Луганской народной республике, пишет РИА Новости. Церемонию организовали при поддержке региональной Военной комендатуры, а также СК России.
«Сегодня мы прощаемся с нашими павшими героями, отдавшими жизнь за нас и наше будущее. Важно это не только для ЛНР, но и каждого человека. Донбасс и Россия стоят не только на страже своей земли, но и всего мира, против нас воюют не просто силы Украины, НАТО и Европы, а силы зла, которые пытаются изменить мир в худшую сторону», — сказала региональный омбудсмен Анна Сорока.

Российская спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года. Конечная цель ВС РФ — денацификация и демилитаризация украинской республики. Президент России Владимир Путин озвучил мирный план по урегулированию конфликта. Согласно ему, Украина должна отказаться от членства в НАТО, вывести войска с территорий РФ и снять с России все санкции.

Читайте также:

Подпольщики: ВС РФ ударили по ВЧ со складами боекомплектов в Одессе

Новая попытка прорыва ВСУ в Курской области: заявление «Вагнера» и козырь Белоусова

Известны новые подробности обстрелов Суджи боевиками ВСУ
#россия
#украина
#война
#сво
#новости
#вс рф
#донбасс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подпольщики: ВС РФ ударили по ВЧ со складами боекомплектов в Одессе
11 августа 2024, 21:13

Фото: istockphoto/RamonCast

ВС РФ ударили по воинской части в Одессе, где располагались склады с боекомплектами, проинформировал в Telegram-канале подпольщик Сергей Лебедев.
«Буквально несколько минут назад был прилет, который слышала вся Одесса. Прилетело по окраине в Нерубайское. Там находился военная часть. А в части, кто бы мог подумать — склады с БК», — сказано в публикации.

Ранее эвакуированная жительница Суджи в Курской области рассказала, что украинские боевики били по гражданским зданиям и жилым домам. В частности, враг разбил МФЦ.

Россия продолжает спецоперацию на Украине. Глава киевского режима Владимир Зеленский пошел на отчаянный шаг, напав 6 августа на Курскую область.

Читайте также:

Полк «Ахмат-Чечня» уничтожил колонну техники ВСУ в Курской области

Смирнов: народные дружины обеспечивают безопасность под Курском

В ЛНР ФСБ задержали украинку по подозрению в координации ударов ВСУ по Луганску
#россия
#украина
#война
#сво
#одесса
#новости
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полк «Ахмат-Чечня» уничтожил колонну техники ВСУ в Курской области
Кадыров: полк «Ахмат-Чечня» и морпехи уничтожили колонну техники ВСУ под Курском
11 августа 2024, 20:34

Фото: сайт Кремля

Колонну техники ВСУ в Курской области уничтожили бойцы полка «Ахмат-Чечня». По сообщению главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, российские военные получили технику натовского образца.
«Характер амуниции и вооружения доказывает, что к этому диверсионному плану имеют прямое отношение натовские силы», — написал Кадыров.

По его словам, враг рассчитывал долго находиться на российской территории, однако просчитался. Политик отметил профессионализм бойцов РФ.

Ранее Кадыров заявлял, что при необходимости готов принять беженцев из-под Курска. Глава Чечни сообщал, что эвакуированным отправили вещи первой необходимости и продукты.

Украинские неонацисты напали на Курскую область 6 августа. По оценкам аналитиков, у ВСУ заканчиваются силы, а киевский режим отчаялся.

Читайте также:

«Ахмат» приступил к уничтожению техники ВСУ в Курской области

В МО РФ доложили об огромных потерях ВСУ в Курской области

Захарова о ситуации под Курском: «жесткий ответ ВС РФ не заставит себя ждать»
#россия
#украина
#война
#сво
#чечня
#рамзан кадыров
#курская область
#новости
#вс рф
#нато
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Смирнов: народные дружины обеспечивают безопасность под Курском
11 августа 2024, 20:16

Фото: istockphoto/N-sky

Дружинники оказывают помощь в обеспечении безопасности под Курском, сообщает врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале. Чиновник подчеркнул, что сюда прибывают дополнительные средства и силы. Военнослужащие также обеспечивают безопасность гражданского населения.
«Особое внимание уделили участию добровольной народной дружины в стабилизации обстановки», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что мирному населению оказывают помощь волонтеры. Добровольцы вывозят людей из опасных районов по заявкам, закупают медикаменты, продукты и все необходимое. Помимо этого, участники волонтерских движений помогают нуждающимся в размещении во временных пунктах.

Боевики ВСУ напали на Курскую область 6 августа, на приграничных территориях идут бои.

Читайте также:

Известно, почему Зеленский напал на Курскую область

Новая попытка прорыва ВСУ в Курской области: заявление «Вагнера» и козырь Белоусова

В Киеве рассказали о положении под Курском
#россия
#украина
#сво
#курская область
#губернатор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Женщину-боевика ВСУ тяжело ранили в Курской области
«Военное дело»: женщина-боевик ВСУ получила тяжелое ранение под Курском
11 августа 2024, 19:42

Фото: istockphoto/Dmytro Sheremeta

По сети распространились кадры с женщиной-боевиком ВСУ, которую тяжело ранили под Курском. По сообщению Telegram-канала «Военное дело», речь идет о некой Яне З., которая является оператором FPV-дронов в армии Украины. На одном снимке женщина в военной форме смотрит в объектив, на другом она уже в больнице, а ее лицо изуродовано.
«Сходила на Курск». «Мамочка, восстанавливаюсь», — говорится в публикации украинки.

Ожесточенные бои в Курской области продолжаются с 6 августа, когда украинские неонацисты попытались прорвать оборону ВС РФ. По оценке аналитиков, Киев отчаялся, поэтому решился на подобный шаг. В ООН подчеркнули, что такие действия киевского режима только усиливают напряженность.

Читайте также:

В России идентифицировали попавшую в дом в Курске ракету

Новая попытка прорыва ВСУ в Курской области: заявление «Вагнера» и козырь Белоусова

Известны новые подробности о ракете, попавшей в дом Курска
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#курская область
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России идентифицировали попавшую в дом в Курске ракету
ТАСС: попавшая в жилой дом в Курске ракета идентифицирована как «Точка-У»
11 августа 2024, 19:23

Фото: Минобороны РФ

Российские специалисты выяснили, что обломки снаряда, выпущенного ВСУ по жилому дому в Курске, принадлежат ракете тактического комплекса «Точка-У». Об этом пишет ТАСС.
Напомним, украинская сторона нанесла массированный удар по Курской области минувшей ночью. Система ПВО сбила снаряды противника, однако один из обломков угодил в жилой многоквартирный дом.

В результате происшествия 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

Прежде сообщалось, что подразделения «Ахмата» прибыли в Курскую область и приступили к уничтожению техники ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Спецназ Росгвардии ударил дронами по танку и броневикам ВСУ в Курской области

Минобороны РФ показало кадры уничтожения БПЛА «Баба-Яга» ВСУ под Курском

На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области
#бпла
#кадры
#происшествия
#всу
#удар
#рф
#пво
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Известно, почему Зеленский напал на Курскую область
Фриман: Зеленский напал в Курской области из-за отчаяния Украины
11 августа 2024, 19:10

Глава киевского режима Владимир Зеленский напал в Курской области для поднятия морального духа украинских боевиков, рассказал экс-помощник главы американского Минобороны Час Фриман в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.
«Политически, я думаю, Зеленский и компания пытались поднять моральный дух Украины, который очень низок, учитывая все потери, которые они понесли», — сказал собеседник.

По словам Фримана, Зеленский хотел продемонстрировать, что способен причинить ущерб РФ, но у него этого не получилось. Эксперт считает, что действия Зеленского просто акт отчаяния. Фриман заключил, что украинская армия попала «прямо в российскую ловушку».

Ранее отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков отмечал, что боевики ВСУ долго не продержатся в Курской области.

Читайте также:

В США указали на странную деталь в нападении ВСУ под Курском

«Ахмат» приступил к уничтожению техники ВСУ в Курской области

В МО РФ доложили об огромных потерях ВСУ в Курской области
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#курская область
#владимир зеленский
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Новая попытка прорыва ВСУ в Курской области: заявление «Вагнера» и козырь Белоусова
11 августа 2024, 19:02

Фото: iStock/Evgeny555

В Минобороны РФ сообщили об очередной попытке ВСУ прорвать российскую границу. Атаки противника были отбиты. По данным оборонного ведомства, ВС РФ перешли в наступление, вынуждая ВСУ отойти. Действительно ли обстановка в приграничье оборачивается в пользу российских сил и что говорят о ситуации в Курской области военные корреспонденты расскажет редакция «Радио 1».

Новая попытка наступления ВСУ


По информации оборонного ведомства, ВСУ попытались продвинуться в районах населенных пунктов Озерки и Ивановский Курской области. Отразить наступление противника удалось благодаря силам авиации. На этом направлении украинская группировка лишилась двух танков, двух автомобилей с боеприпасами, а также бронемашины и орудий полевой артиллерии.

Кроме того, ВС РФ предотвратили прорыв границы в районах населенных пунктов Толпино, Журавли и Общий Колодезь.


Назван «третий участник» нападения ВСУ на Курскую область
Назван «третий участник» нападения ВСУ на Курскую область


Потери ВСУ в Курской области


За минувшие сутки потери ВСУ в Курской области превысили 230 бойцов. Уничтожено более 38 единиц техники. Среди поврежденного вооружения противника: самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», несколько пусковых установок, радиолокационная станция ЗРК Patriot, несколько гусеничных боевых машин пехоты БМП-1 и Marder, бронетранспортеры Stryker и М113.

Эвакуация в Курской области


За прошедшие сутки из приграничных районов Курской области были эвакуированы более восьми тысяч человек. Около шести тысяч человек находятся в пунктах временного размещения. Прежде эту информацию подтвердил заместитель директора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров.

Вывезенные из опасной зоны граждане размещаются не только в Курске, но и других регионах. Глава Чечни Рамзан Кадыров также выступил с заявлением о том, что республика готова оказать содействие в размещении курян.


Заявления военкоров


По информации телеграм-канала «Рыбарь», на Курском направлении сохраняется напряженная обстановка. Авторы портала сообщают, что с прошлых суток ситуация в приграничье существенно не изменилась. В Суджанском районе российские войска продолжают уверенно контролировать восточную часть административного центра, при этом западная окраина Суджи по-прежнему в «серой зоне». Присутствие ВСУ также якобы зафиксировано в Плехово, в окрестностях села Борки и деревне Спальное.

Фото: istock/EvgeniyShkolenko

Заявление генералов


Оценил обстановку в Курском приграничье командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. В беседе с военным корреспондентом Семеном Пеговым он заявил, что операция в Курской области курируется западными спецслужбами. Он отметил, что его подразделение прибыло для оказания содействия батальонам ВС РФ.

Алаудинов призвал не вдаваться в панику и заверил, что «Ахмат» уже приступил к выполнению задач.

Заявление «Вагнеров» по ситуации в Курске


В телеграм-канале «Разгрузка Вагнера» опубликовано заявление командиров кампании по ситуации в Курской области. Бойцы сообщили, что главной целью ЧВК является защита россиян, поэтому они готовы приступить к выполнению задач в регионе. По некоторым данным, «Вагнер» уже находится в Курской области, однако подтверждения от Минобороны нет.

Пользователи Сети назвали «Вагнеровцев» «козырем» главы МО РФ Андрея Белоусова и выразили уверенность в том, что бойцы смогут встать на защиту границы и оказать необходимую помощь в уничтожении украинских захватчиков.

Читайте также:

«Ахмат» приступил к уничтожению техники ВСУ в Курской области

Отражение атак ВСУ в Курской области и бои в центре Нью-Йорка: последние новости СВО

Пленные солдаты ВСУ рассказали о главной цели прорыва в Курской области
#мо
#помощь
#операция
#эвакуация
#рамзан кадыров
#вагнер
#всу
#вс рф
#минобороны
#вооружения
#чвк
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф