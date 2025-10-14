Достижения.рф

В Петербурге девятилетний ребёнок упал на рельсы метро и получил серьёзные травмы

Фото: Istock / Rancic Aleksandar

Утром 14 октября на станции метро «Чкаловская» в Санкт-Петербурге произошёл несчастный случай с участием ребёнка. Об том сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».



Девятилетний мальчик оступился и упал на рельсы. На месте происшествия ребёнок находился в сопровождении матери. Сразу после падения ему была оказана помощь сотрудниками станции, после чего мальчика срочно госпитализировали. По информации медиков, у ребёнка диагностированы переломы и травма головы.

Сотрудники метро приостановили движение на станции, чтобы обеспечить безопасность и позволить экстренным службам оперативно оказать помощь. Обстоятельства происшествия уточняются, правоохранительные органы проводят проверку.

Мать ребёнка находилась рядом в момент падения и оказала первую помощь до приезда скорой. Медики оценивают состояние мальчика как стабильное, но травмы требуют дальнейшего наблюдения.

Софья Метелева

