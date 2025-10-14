В Петербурге девятилетний ребёнок упал на рельсы метро и получил серьёзные травмы

14 октября 2025, 21:35

Ребёнок упал на рельсы в метро Санкт-Петербурга, его госпитализировали

Фото: Istock / Rancic Aleksandar

Утром 14 октября на станции метро «Чкаловская» в Санкт-Петербурге произошёл несчастный случай с участием ребёнка. Об том сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».