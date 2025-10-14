Достижения.рф

Жительница Подмосковья избила соседку ключами до крови из-за скрипа мебели

Фото: Istock/Valentyna Yeltsova

В Подмосковье женщина напала на соседку по многоквартирному дому и избила её ключами. Об этом сообщает портал fishki.net.



Конфликт между жительницами назревал длительное время. Агрессор регулярно слышала шум и утверждала, что соседка намеренно двигает мебель по ночам. По её мнению, та делала это специально, чтобы мешать ей спать.

Очередной спор из-за шума перерос в физическое насилие. Женщина применила ключи в качестве орудия и нанесла соседке удар по лицу. В результате у пострадавшей зафиксировали кровоподтёки и рваную рану.

Прибывшие на место медики оказали пострадавшей первую помощь. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Зеленограде пьяный хулиган сильно повредил автобус и избил водителя.

Ольга Щелокова

