В Минтрансе сообщили про мобилизацию ресурсов из-за прорыва дамбы в Карелии

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Власти мобилизуют резервы в связи с прорывом дамбы в Карелии. Об этом сообщили в подведомственной Минтрансу «Ространсмодернизации», занимающейся реконструированием Беломорско-Балтийского канала. Там уточнили, что сейчас в соответствующей организации готовят распоряжение по введению ограничений на движение судов.
«На объекте происходит отток воды, который, по предварительным данным, займет три-четыре часа. После этого появится возможность оценить масштабы ущерба, в частности повреждения моста», — говорится в сообщении «Ространсмодернизации».
С утра сообщалось о размытии временной перемычки на ББК между шлюзами. По последним данным, в результате инцидента один человек погиб.
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Никита Кротов