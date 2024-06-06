Стало известно о восстановлении Каховской ГЭС

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Дамба Каховской ГЭС будет восстановлена, так как от нее зависит орошение юга Херсонской области. Такое заявление сделал глава Новокаховского округа Виталий Гура в беседе с РИА Новости.
«Восстановится дамба — и все, и работа пойдет. Я думаю, в течение двух лет это реально сделать», — подчеркнул Гура.Как утверждает собеседник издания, основная ценность Каховской ГЭС была именно гидротехническая — как источника воды для крупнейшей в Европе и одной из крупнейших в мире мелиоративных систем.
Плотина Каховской ГЭС была разрешена в ночь на 6 июня 2023 года после серии ударов, нанесенных ВСУ. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные населенные пункты, включая Алешки и Новую Каховку. В области был введен режим ЧС — сначала регионального, а затем федерального уровня.
Ранее сообщалось, что в районе нефтебазы в Ростовской области разгорелся пожар. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак