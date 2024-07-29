112: при прорыве дамбы в Карелии один человек погиб

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При прорыве дамбы в Карелии погиб один человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Предварительно известно, что речь идет о водителе экскаватора, работавшем на ремонте плотины. Кроме того, пострадали десять человек. Сейчас нашли четверых из семи без вести пропавших.
Ранее сообщалось, что количество пропавших без вести людей после ЧП на Беломорско-Балтийском канале увеличилось до семи человек.
Представители муниципальных властей, а также регионального Минздрава держат ситуацию на контроле. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. На месте работают медики и спасатели.
О прорыве временной перемычки между шлюзами ББК стало известно ранним утром.
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Представители муниципальных властей, а также регионального Минздрава держат ситуацию на контроле. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. На месте работают медики и спасатели.
О прорыве временной перемычки между шлюзами ББК стало известно ранним утром.
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Никита Кротов