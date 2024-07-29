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112: при прорыве дамбы в Карелии один человек погиб

29 июля 2024, 12:19
Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

При прорыве дамбы в Карелии погиб один человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Предварительно известно, что речь идет о водителе экскаватора, работавшем на ремонте плотины. Кроме того, пострадали десять человек. Сейчас нашли четверых из семи без вести пропавших.
Ранее сообщалось, что количество пропавших без вести людей после ЧП на Беломорско-Балтийском канале увеличилось до семи человек.

Представители муниципальных властей, а также регионального Минздрава держат ситуацию на контроле. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. На месте работают медики и спасатели.



О прорыве временной перемычки между шлюзами ББК стало известно ранним утром.

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Более 300 человек отправили в ПВР после схода поезда с рельсов под Волгоградом
29 июля 2024, 18:52

Фото: istockphoto/murengstockphoto

Более 300 пассажиров поезда, сошедшего с рельсов в Волгоградской области в результате столкновения с грузовиком, направили в пункты временного размещения (ПВР). Об этом сообщили в администрации региона.
По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, после чрезвычайного происшествия уже 339 человек находятся в ПВР. Они были оперативно развёрнуты в Котельниковском районе, уточняется в сообщении, опубликованном в телеграм-канале областной администрации.

Инцидент произошёл в понедельник в 12:35 на перегоне Гремячая - Котельниково. Водитель грузового автомобиля КамАЗ выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с проходящим пассажирским поездом, следовавшим по маршруту Казань - Адлер. С путей сошли восемь вагонов. На момент столкновения в составе находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Есть госпитализированные.

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Мужчина угрожал расстрелять полицейских из автомата в Москве
29 июля 2024, 18:40

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В столичном районе Солнцево мужчина угрожал расстрелять полицейских из автомата Калашникова, бойцам СОБРа пришлось штурмовать квартиру злоумышленника, об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, вечером в воскресенье, 28 июля, жители дома на улице Богданова услышали крики из квартиры. Там мужчина кричал, что кого-то убьет. Тогда жильцы вызвали полицию. Сотрудникам открыл дверь мужчина с автоматом и пообещал всех расстрелять, после чего запер дверь.

Тогда уже в дело пришлось вмешаться бойцам СОБРа. Они штурмом взяли квартиру 38-летнего подозреваемого, задержали самого мужчину и его 70-летнего отца. В квартире у мужчин также обнаружили четыре пистолета, винтовку, арбалет, ножи и гильзы. При этом автомат Калашникова оказался ненастоящим.

По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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Три сестры умерли в Санкт-Петербурге при странных обстоятельствах
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#дома
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В Санкт-Петербурге устанавливаются обстоятельства смерти трех сестер
СК устанавливает обстоятельства смерти трех сестер в Санкт-Петербурге
29 июля 2024, 18:38

Фото: istockphoto/blinow61

Обстоятельства смерти трех сестер в одной из квартир Санкт-Петербурга выясняют следователи. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Северной столице, мертвых родственниц в возрасте 35, 29 и 19 лет нашли на Комендантском проспекте.
«Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Открыто уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Ранее уточнялось, что в органы об этом сообщил их брат, по словам которого родственники не общались в последнее время.

Известно, что сестры не принимали от семьи помощь, стали худеть, ничего не ели, предпочитая современной медицине гомеопатию. Возможной причиной обиды могло стать то, что старшая перестала говорить с мамой в связи с потерей работы.

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#новости
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Жительница Карелии раскрыла подробности о прорыве плотины
Жительница Карелии: Всё в воде, огород смыло
29 июля 2024, 18:21

Фото: iStock/Oleg Polonskii

Жительница Карелии Елена, у которой в посёлке поселка Шавань, где прорвало дамбу, находятся родители, поделилась подробностями о случившемся.
Женщина рассказала, что о происшествии рано утром ей рассказала мама. Елена отметила, что женщина была очень напугана. Кроме того, по её словам, жители населённого пункта спасались на крышах домов от потоков воды.

«Звук напоминал идущий поезд. Всё в воде, затопило огород, забор, бочки. Я позвонила в МЧС, туда уже ехала пожарная и администрация. Идёт спасательная операция, смыло три дома, есть погибшие. Несколько человек спаслись на крыше. Всё в брёвнах, машинах, детских игрушках. Нет электричества, запах канализации. Родители в порядке, напуганы. Буду дозваниваться», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Елена.

О прорыве временной перемычки между шлюзами ББК стало известно ранним утром.

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#дамба
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Число госпитализированных при сходе поезда после столкновения с грузовиком возросло
В больницу Котельниковского района из-за ДТП с поездом поступило 55 человек
29 июля 2024, 17:58

Фото: iStock/denisgo

В центральную районную больницу Котельниковского района поступило 55 человек после схода вагонов поезда из-за столкновения с «Камазом» в Волгоградской области. О количестве госпитализированных сообщили в Telegram-канале Росжелдора.

«Всего в составе поезда было 20 вагонов, в которых находились 813 человек. Предварительно, пострадали 140 пассажиров, из них 8 детей. 55 человек госпитализированы в ЦРБ г. Котельниково», — говорится в заявлении.

Первоначально сообщалось, что в больницу были доставлены двадцать человек, в том числе и семь детей.

ЧП произошло с поездом Казань — Адлер в районе станции Котельниково. Виновником аварии стал водитель грузовика, который пытался преодолеть переезд на красный свет прямо перед поездом. Во избежание столкновения машинист применил экстренное торможение, в момент столкновения локомотив двигался со скоростью 65 км/ч. Водителя КамАЗа госпитализировали.

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#человек
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The Daily Mail: Туриста ранили в живот на Тенерифе в Испании
29 июля 2024, 17:44

Фото: istockphoto/Kristyna Sindelkova

Ранение в живот ножом на Тенерифе в Испании получил 22-летний турист из Великобритании. Об этом сообщает издание The Daily Mail. Пострадавшему оказана первая медицинская помощь, сейчас он находится в реанимации, медики борются за его жизнь. Данных о причине случившегося и о задержании подозреваемого нет. Инцидент расследуется Национальной полицией Тенерифе.
Ранее сообщалось, что туристы из России отравились в пятизвездочном отеле Турции неизвестным газом. Один из них рассказал о внезапной головной боли с утра и о тошноте, а малолетний ребенок потерял сознание.

Семью госпитализировали, им также компенсировали моральный ущерб и издержки.

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#криминал
#новости
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Птицы на ВПП помешали посадке самолёта в аэропорту Ижевска
29 июля 2024, 17:04

Фото: istockphoto/Sitikka

В аэропорту Ижевска экипаж пассажирского самолёта был вынужден прервать посадку. Причиной стали птицы, оказавшиеся на взлётно-посадочной полосе (ВПП) по пути следования воздушного судна.
Авиалайнер следовал рейсом из Екатеринбурга, сообщает телеграм-канал Aviaincident. Не сумев с первой попытки посадить самолёт из-за мешающих птиц, пилоты были вынуждены уйти на второй круг уже после того, как начали снижение. К счастью, запас высоты позволял это сделать.

Сотрудники наземных служб аэропорта отогнали пернатых со взлётно-посадочной полосы. После этого повторная попытка посадить воздушное судно прошла благополучно, посадка прошла в штатном режиме, без эксцессов. По всей видимости, аэропорт в Ижевске не оборудован системой отпугивания птиц либо она не сработала.

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На химзаводе компании BASF в Германии прогремел мощный взрыв
29 июля 2024, 17:03

Фото: iStock/Leonid Ikan

В немецком городе Людвигсхафен произошел взрыв на самом крупном химическом заводе страны, который принадлежит компании BASF. Об этом сообщает издание Bild.
«Около 12 часов дня (13:00 мск) в понедельник произошел взрыв на крупнейшем химическом заводе Германии», — говорится в статье.

После взрыва на предприятии началось возгорание, которое удалось ликвидировать.

Уточняется, что при ЧП пострадали 14 сотрудников завода, все они получили легкие ранения и были отправлены в поликлинику.

После взрыва местные власти предупредили об опасности из-за наличия в воздухе продуктов горения, однако позже предупреждение отменили. При этом причины происшествия не уточняются.

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#происшествия
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В Шатуре легковушка врезалась в дерево, пострадали четыре человека
29 июля 2024, 17:03

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Легковой автомобиль марки «Мерседес» вылетел с дороги в кювет и врезался в дерево, авария произошла в ночь на 29 июля на территории городского округа Шатура: между селом Дмитровский Погост и Коробовским кладбищем. Пострадал водитель и трое пассажиров, помощь им оказали спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Прибывшие на место аварии работники противопожарно-спасательной службы отключили аккумулятор машины, чтобы не началось возгорание. Кроме того, вместе с прибывшей бригадой скорой помощи они аккуратно достали из повреждённого автомобиля водителя и его трёх пассажиров и довели до автомобиля медиков», — говорится в сообщении.
Всех четырёх участников ДТП увезли в больницу с подозрением на травмы различной степени тяжести.

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112: при прорыве дамбы в Карелии один человек погиб
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#автомобиль
#спасатели
#мособлпожспас
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