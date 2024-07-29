112: при прорыве дамбы в Карелии один человек погиб

При прорыве дамбы в Карелии погиб один человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Предварительно известно, что речь идет о водителе экскаватора, работавшем на ремонте плотины. Кроме того, пострадали десять человек. Сейчас нашли четверых из семи без вести пропавших.