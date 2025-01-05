В Минздраве Карелии сообщили о новых пострадавших в ДТП с туристическим автобусом

ДТП с туристическим автобусом в Карелии (фото: mchs.gov.ru)
Число пострадавших, в результате аварии с туристическим автобусом в Карелии, возросло до 14. Об этом глава Минздрава региона Михаил Охлопков написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В настоящее время врачи оказывают помощь 14 пострадавшим. Их 10 человек были госпитализированы в Питкярантскую ЦРБ. В их числе двое детей в тяжёлом состоянии, они находятся в реанимации.
Ещё четверым пассажирам автобуса оказали помощь в Сортавальской ЦРБ. Двое их них в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.
По словам Охлопкова, из-за плохих погодных условий на место ДТП не смог вылететь вертолёт санавиации, поэтому медикам пришлось добираться на реанимобиле.
В воскресенье около 11:15 мск туристический автобус, следовавший по маршруту Кондопога – Рускеала, съехал в кювет и перевернулся на бок. В салоне находились 42 пассажира, из которых четверо дети, и два водителя.
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Ещё четверым пассажирам автобуса оказали помощь в Сортавальской ЦРБ. Двое их них в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.
По словам Охлопкова, из-за плохих погодных условий на место ДТП не смог вылететь вертолёт санавиации, поэтому медикам пришлось добираться на реанимобиле.
В воскресенье около 11:15 мск туристический автобус, следовавший по маршруту Кондопога – Рускеала, съехал в кювет и перевернулся на бок. В салоне находились 42 пассажира, из которых четверо дети, и два водителя.
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Анастасия Чинкова