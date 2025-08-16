В Рязанской области объявлен день траура

16 августа 2025, 11:10

В Рязанской области объявили 18 августа днем траура после взрыва на заводе

Фото: istockphoto/irontrybex

В Рязанской области 18 августа объявлен день траура в связи с происшествием в Шиловском районе, сообщил 16 августа губернатор Павел Малков.