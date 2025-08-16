В Рязанской области объявлен день траура
В Рязанской области 18 августа объявлен день траура в связи с происшествием в Шиловском районе, сообщил 16 августа губернатор Павел Малков.
В указанный день на всей территории региона будут приспущены флаги, а телерадиокомпаниям и другим организациям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.
Инцидент на заводе в Шиловском районе произошёл 15 августа: в результате взрыва погибли 11 человек, ещё около 130 получили травмы. Для ликвидации последствий позднее был создан оперативный штаб, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.
МЧС направило дополнительно около 100 спасателей; губернатор выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал оказать пострадавшим необходимую помощь.
