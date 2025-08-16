Достижения.рф

В Рязанской области объявлен день траура

В Рязанской области объявили 18 августа днем траура после взрыва на заводе
Фото: istockphoto/irontrybex

В Рязанской области 18 августа объявлен день траура в связи с происшествием в Шиловском районе, сообщил 16 августа губернатор Павел Малков.



В указанный день на всей территории региона будут приспущены флаги, а телерадиокомпаниям и другим организациям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.

Инцидент на заводе в Шиловском районе произошёл 15 августа: в результате взрыва погибли 11 человек, ещё около 130 получили травмы. Для ликвидации последствий позднее был создан оперативный штаб, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

МЧС направило дополнительно около 100 спасателей; губернатор выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал оказать пострадавшим необходимую помощь.

Никита Кротов

