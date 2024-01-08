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В Минздраве рассказали о числе пострадавших в массовом ДТП на трассе М-11

Минздрав: 10 пострадавших в ДТП на трассе М-11 эвакуируют медики
08 января 2024, 19:11
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

Специалисты медицины катастроф эвакуируют 10 пострадавших в массовом ДТП на трассе в Новгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Ранее сообщалось, что на платной трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург произошло массовое столкновение более 50 автомобилей. На данный момент известно о четырёх погибших, в числе которых один ребёнок.

В настоящее время производится эвакуация 10 пострадавших, из которых двое детей. Один из них находится в тяжёлом состоянии, второй – в среднем. Их ведут в Областную детскую клиническую больницу Великого Новгорода. Взрослых пострадавших направляют в Областную клиническую больницу.

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На Филиппинах россиянка упала на автомобиле со скалы
08 января 2024, 19:20

Фото: istockphoto/Soumen Hazra

Россиянка погибла, ещё двое россиян получили травмы в результате падения автомобиля со скалы в море в филиппинской провинции Себу.
Об этом сообщает местный телеканал GMA News.

Авария случилась в понедельник примерно в 15.00 (10.00 - мск). Группа из трех россиян двигалась на машине из города Себу в город Моалбоал.

Машина выехала на встречную полосу и рухнула с обрыва в море. Погибла россиянка, двое гражданам РФ смогли выбраться из перевернутого автомобиля. Их госпитализировали.

Ранее сообщалось, что семь человек скончались в результате ДТП с грузовиком и маршруткой в Ставропольском крае.

РЕН ТВ сообщает, что авария случилась на трассе Пятигорск - Новопавловск в Предгорном муниципальном округе недалеко от поселка Пятигорского. Произошло столкновение грузовика и маршрутного такси.

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#дтп
#авария
#новости
#происшествие
#происшествия
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Неизвестные подожгли дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Татаренкова в Петербурге
В Петербурге подожгли входную дверь квартиры ведущего радио Sputnik Татаренкова
08 января 2024, 19:01

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В Санкт-Петербурге неизвестные подожгли входную дверь квартиры ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы «Изолента» Трофима Татаренкова. Сам он уверен, что у истории имеется украинский след, передает РИА Новости.
«Вчера вечером произошла такая ситуация: обложили мою дверь в квартиру шинами, принесли еще досок, бросили бутылку с зажигательной смесью. Из-за бронированной двери не выгорела квартира. Но расчет, я так понимаю, был именно на жертвы. Поджигатели надеялись на то, что в квартире кто-то есть», - передает РИА Новости слова Татаренкова.

Он уточнил, что в момент поджога дома никого не было, однако в квартире горел свет. Огонь заметила соседка и сразу вызвала МЧС. Ведущий радио Sputnik обратился в полицию. Он уверен, что у этой истории с поджогом имеется украинский след. Татаренков считает, что расчет был на запугивание.

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#новости
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Вертолёты вылетели на место ДТП с 50 автомобилями на трассе М-11
МЧС: вертолёты вылетели на место ДТП с 50 машинами в Новгородской области
08 января 2024, 18:06

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Вертолёты МЧС и Центра медицины катастроф направляются к месту массового ДТП на трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург в Новгородской области. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по региону.
Ранее сообщалось, что на 526-м километре платной трассы М-11 произошло массовое столкновение свыше 50 автомобилей. В настоящее время движение в сторону Москвы полностью перекрыто. Проезд осуществляется по соседней бесплатной трассе М-10 Москва – Санкт-Петербург. На месте происшествия работают спасатели МЧС.

Согласно предварительным данным, в результате аварии пострадали 10 человек, среди которых двое детей. Также сообщается о гибели четверых, в том числе одного ребёнка.

В настоящее время к месту трагедии летят вертолёты МЧС РФ и Центра медицины катастроф. Также следует мобильный пункт обогрева.

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#дтп
#великий новгород
#трасса м11
#москва
#санкт-петербург
#вертолёты
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Резиденция экс-премьера Японии сгорела из-за палочки с благовониями
NHK: резиденция экс-премьера Японии Танаки сгорела из-за палочки с благовониями
08 января 2024, 17:20

Фото: iStock/Distortion Media

Резиденция бывшего премьер-министра Японии Какуэя Танаки полностью сгорела в центре Токио из-за палочки с благовониями. Об этом сообщает телеканал NHK.
Отмечается, что пожар в центре Токио вспыхнул в понедельник, 8 января. Спустя два часа 20 пожарных нарядов ликвидировали возгорание. Однако двухэтажное здание выгорело практически полностью.

На момент начала пожара в доме находились дочь политика Макико, ранее занимавшая пост министра иностранных дел, а также её муж Наоки, бывший министр обороны Японии. При возгорании никогда не пострадал.

Макико Танаки утверждает, что поставила палочки с благовониями в доме, после чего произошёл пожар.

Какуэй Танаки занимал пост премьер-министра Японии в 1972-1974 годах. У него была неоднозначная репутация, однако даже после отставки и выхода из партии он продолжал оказывать влияние на политику. За это он получил прозвище «теневого генерала японской политики».

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#дом
#возгорание
#министр
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Никитин: в Новгородской области столкнулись 50 автомобилей
08 января 2024, 17:07

Фото: iStock/Paha_L

На трассе М-11 в Новгородской области столкнулись 50 автомобилей. Такое уточнение сделал губернатор региона Андрей Никитин.
«На М-11 «Нева» (Новгородский район) произошло массовое столкновение с участием около 50 автомобилей. Есть погибшие. Сейчас службы региона оказывают всё возможное содействие. На данном участке аварии будет развернут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем, бутербродами», - написал Никитин в своем Telegram-канале.

Он также подтвердил, что движение по трассе в стороны Москвы полностью перекрыто, однако проехать можно через федеральную дорогу М-10, съезд на которую находится на 545 км.

Сейчас на месте массовой аварии находятся сотрудники МЧС, ГИБДД и Следственного комитета. Организована проверка.

Напомним, в Новгородской области в районе села Посад на 525-м км трассы М-11 «Нева» столкнулись около 30 автомобилей, погибли четыре человека, в том числе ребенок. Об этом РИА Новости сообщили в ГИБДД по региону.

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#мчс
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В Ставропольском крае в аварии погибли семь человек
08 января 2024, 16:23

Фото: iStock/conejota

Семь человек скончались в результате ДТП с грузовиком и маршруткой в Ставропольском крае.
РЕН ТВ сообщает, что авария случилась на трассе Пятигорск - Новопавловск в Предгорном муниципальном округе недалеко от поселка Пятигорского.

Произошло столкновение грузовика и маршрутного такси.

«Семь человек погибли, еще трое пострадали», - сообщил источник.
На месте ДТП работают правоохранители и сотрудники экстренных служб. Обстоятельства и причины аварии устанавливают.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области в районе села Посад на 525-м км трассы М-11 «Нева» столкнулись около 30 автомобилей, погибли четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД по региону.

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#дтп
#происшествие
#новости
#авария
#происшествия
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Стали известны подробности гибели журналиста «Ленты.ру» Рыбина
Причиной смерти журналиста «Ленты.ру» Рыбина оказалась болезнь сердца
08 января 2024, 16:14

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

Журналиста Александра Рыбина нашли мёртвым в Ростовской области. Его тело обнаружили рядом с автостоянкой на трассе в Красносулинском районе.
По предварительной информации, журналист скончался от болезни сердца. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По словам источника, осмотр тела показал, что все личные вещи, ценности и банковские карты остались при Александре Рыбине. Что говорит о том, что смерть носила не криминальный характер.

«В результате вскрытия установлена причина смерти — кардиомиопатия», — сообщил источник.
Александр Рыбин долгое время был внештатным автором издания «Лента.ру», писал для «Рабкора». В круг его интересов входили события на Ближнем Востоке и Африке.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на 85-м году жизни скончался известный режиссёр, заслуженный деятель искусств РФ Олег Рябоконь. Одной из самых известных его работ был музыкальный фильм «Али-Баба и 40 разбойников».

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#журналист
#происшествие
#новости
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Более 30 машин столкнулись на трассе М-11 в Новгородской области, 4 человека погибли
08 января 2024, 16:12

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

В Новгородской области в районе села Посад на 525-м км трассы М-11 «Нева» столкнулись около 30 автомобилей, погибли четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД по региону.
На место уже прибыли сотрудники МЧС и полиции, а также несколько бригад скорой помощи. Причина аварии пока не называется. Выясняются все причины и обстоятельства массового смертельного ДТП. Также уточняются данные по пострадавшим и погибшим.

В настоящее время движение по трассе в сторону Москвы полностью перекрыто.

Ранее также сообщалось, что на трассе Р-254 «Иртыш» произошла серьёзная авария с многочисленными жертвами. В лобовом столкновении погибли четыре человека. Согласно сообщению, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, двигавшийся по автодороге от Омска в сторону Новосибирска, не справился с управлением на скользкой дороге. Машину вынесло на встречную полосу, где она лоб в лоб столкнулась с автомобилем Toyota Spacio.

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#дтп
#движение
#мчс
#данные
#аварии
#сотрудники
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В Нижнем Тагиле произошёл взрыв на ж/д путях рядом с нефтебазой
08 января 2024, 15:51

Фото: istockphoto/RamonCast

Взрыв произошёл рядом со станцией Сан-Донато.
Mash пишет, что недалеко от места взрыва обнаружено взрывное устройство. По предварительной информации, никто не пострадал. На месте работают спецслужбы.

Ранее сообщалось, что украинские военные за сутки шесть раз обстреляли приграничные районы Белгородской области. Всего артиллеристами ВСУ было выпущено 129 снарядов.

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор написал, что удары наносились с использованием различных видов вооружений: ракетных систем залпового огня (РСЗО), гранатомётов, артиллерийских орудий, миномётов и дронов-камикадзе. На беспилотниках было пять взрывных устройств.

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#происшествие
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