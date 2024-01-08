В Минздраве рассказали о числе пострадавших в массовом ДТП на трассе М-11

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Специалисты медицины катастроф эвакуируют 10 пострадавших в массовом ДТП на трассе в Новгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
В настоящее время производится эвакуация 10 пострадавших, из которых двое детей. Один из них находится в тяжёлом состоянии, второй – в среднем. Их ведут в Областную детскую клиническую больницу Великого Новгорода. Взрослых пострадавших направляют в Областную клиническую больницу.
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