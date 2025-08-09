В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Стерлитамаке
В тяжёлом состоянии находятся 14 человек, получивших травмы в результате взрыва на заводе в башкирском Стерлитамаке. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, слова которого приводит ТАСС.
В настоящий момент продолжается эвакуация пострадавших в медицинские учреждения Уфы, в том числе в университетскую клинику Башкирского государственного медицинского университета.
По последним данным, в результате взрыва постадал 31 человек.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко взял под личный контроль вопрос оказания помощи пострадавшим.
По данным МЧС Башкирии, причиной взрыва стала разгерметизация сварного шва на предприятии, что привело к аварийной ситуации.
