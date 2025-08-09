В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Стерлитамаке

09 августа 2025, 21:33

Минздрав: 14 пострадавших при взрыве в Стерлитамаке находятся в тяжёлом состоянии

Фото: iStock/peterscode

В тяжёлом состоянии находятся 14 человек, получивших травмы в результате взрыва на заводе в башкирском Стерлитамаке. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, слова которого приводит ТАСС.