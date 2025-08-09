Стала известна предварительная причина взрыва на заводе в Стерлитамаке
Взрыв на заводе «Башкирская содовая компания» в Стерлитамаке произошёл, предварительно, из‑за разгерметизации трубопровода при подготовке к плановому ремонту, сообщили РИА Новости в пресс‑службе предприятия.
Инцидент зафиксирован на производственной площадке «Каустик» на комплексе винилхлорида‑поливинилхлорида: по информации компании, разгерметизация технологического трубопровода пирогаза произошла по сварному шву.
По данным министерства здравоохранения республики, в больницы доставлены 27 человек, из них 21 находятся в отделениях реанимации и интенсивной терапии.
Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что в оперативном порядке из Уфы выехали санавиационные бригады — реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог. Ранее в сети появились первые кадры с места взрыва.
Читайте также: