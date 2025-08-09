Стала известна предварительная причина взрыва на заводе в Стерлитамаке

09 августа 2025, 11:55

Взрыв на заводе в Стерлитамаке мог произойти из-за разгерметизации трубопровода

Фото: istockphoto/irontrybex

Взрыв на заводе «Башкирская содовая компания» в Стерлитамаке произошёл, предварительно, из‑за разгерметизации трубопровода при подготовке к плановому ремонту, сообщили РИА Новости в пресс‑службе предприятия.