СК возбудил дело по факту взрыва на заводе в башкирском Стерлитамаке
Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту хлопка газовоздушной смеси на предприятии в Стерлитамаке — по части 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), сообщили в СУСК по республике.
По информации Башкирской содовой компании, инцидент произошёл на производственной площадке «Каустик» комплекса винилхлорида‑ПВХ: при подготовке к плановому ремонту по сварному шву разгерметизировался технологический трубопровод пирогаза, что и привело к взрыву.
В больницы доставлены 27 человек, из них 21 находятся в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что из Уфы оперативно выехали санавиационные бригады — реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог.
Ранее в сети появились первые кадры с места происшествия.
