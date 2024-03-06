По факту аварии на ТЭЦ в Шагонаре возбудили уголовное дело

Фото: МЧС России
По факту происшествия на Шагонарской ТЭЦ, в результате которого пострадали 18 человек, возбудили уголовное дело.
Как уточнили 5 марта в Telegram-канале Следственного комитета России по Республике Тува дело возбуждено по статье 293 часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность, приведшая к неосторожному причинению тяжкого вреда здоровью).
В настоящее время следователь и криминалисты работают на месте происшествия, проводятся необходимые следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося.
Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил о чрезвычайной ситуации на Шагонарской ТЭЦ. По его словам, 18 человек были госпитализированы, из которых шестеро находятся в тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести, еще трое — в удовлетворительном.
Также продолжаются поиски троих пропавших. Местные службы МЧС уточнили, что на ТЭЦ произошел пожар с интенсивным задымлением. Всех пострадавших транспортируют в региональные больницы в Кызыле, а занятия во всех учебных заведениях города отменены. Пятнадцать человек эвакуированы в республиканскую больницу Кызыла.
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В настоящее время следователь и криминалисты работают на месте происшествия, проводятся необходимые следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося.
Также продолжаются поиски троих пропавших. Местные службы МЧС уточнили, что на ТЭЦ произошел пожар с интенсивным задымлением. Всех пострадавших транспортируют в региональные больницы в Кызыле, а занятия во всех учебных заведениях города отменены. Пятнадцать человек эвакуированы в республиканскую больницу Кызыла.
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Артем Кузьмин