Стало известно о пропавших без вести при взрыве на ТЭЦ в Туве

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После взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы три человека пропали без вести. Об этом заявил губернатор Владислав Ховалыг в Телеграм-канале.
«На смену в ТЭЦ заступил 21 человек. Ведутся поиски оставшихся 3 [человек]», — сообщил глава республики.По последним сведенья, в результате взрыва пострадали 19 человек, 6 из них находятся в тяжелом состоянии. По данным Телеграм-канала Mash, многим из пострадавших диагностировали отравление угарным газом, еще у одного сотрудника электростанции — черепно-мозговая травма.
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Алина Юрчак