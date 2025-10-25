В «Мире Уолта Диснея» во Флориде погиб третий человек за 10 дней
Третий человек умер в «Мире Уолта Диснея» во Флориде менее чем за две недели в череде смертельных случаев. Об этом сообщили в офисе судебно-медицинской экспертизы округа Ориндж.
В отеле Disney’s Contemporary Resort, находящемся рядом с Magic Kingdom, произошел трагический инцидент. Скончался мужчина, однако официальные причины и подробности случившегося пока не разглашаются. По словам посетителей, на месте происшествия присутствовали полицейские и сотрудники экстренных служб.
Ранее в этом же отеле произошла еще одна трагедия — погибла женщина по имени Саммер Эквитц из Чикаго.
За несколько дней до этого в парке развлечений во время поездки на аттракционе потерял сознание и умер 60-летний мужчина. Его оперативно доставили в больницу, но врачи не смогли спасти пациента.
