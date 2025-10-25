Пьяный россиянин с тесаком набросился на полицейских в столице Южной Кореи

25 октября 2025, 06:46

Фото: iStock/Nomadsoul1

Пьяный гражданин России с большим ножом набросился на полицейских в столице Южной Кореи. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, публикуя кадры происшествия.





Инцидент случился в районе Мун-дон в Сеуле. Сначала россиянин просто гулял с ножом в руках, однако затем 34-летний мужчина начал угрожать одному прохожему, размахивая холодным оружием. Злясь, он также бросился разбивать витрины магазинов и наносить удары по стенам, чем сильно напугал других людей.



