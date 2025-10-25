Пьяный россиянин с тесаком набросился на полицейских в столице Южной Кореи
Пьяный гражданин России с большим ножом набросился на полицейских в столице Южной Кореи. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, публикуя кадры происшествия.
Инцидент случился в районе Мун-дон в Сеуле. Сначала россиянин просто гулял с ножом в руках, однако затем 34-летний мужчина начал угрожать одному прохожему, размахивая холодным оружием. Злясь, он также бросился разбивать витрины магазинов и наносить удары по стенам, чем сильно напугал других людей.
Прибывшие на место полицейские применили против россиянина электрошокер, когда обычные просьбы успокоиться на него не подействовали. Однако мужчина все не унимался. Он продолжал сопротивляться и представлять опасность.
В ход пошли холостые и даже боевые патроны. Наконец, пьяного нарушителя порядка смогли задержать.
Согласно публикации, россиянин обвиняется в воспрепятствовании правосудию и запугивании. Задержанный также якобы имеет визу беженца. Медицинское освидетельствование подтвердило у него наличие алкогольного опьянения при отсутствии наркотических веществ в крови.