В Приморье женщина выманила у сожителя более миллиона рублей ложной беременностью
В Приморье женщина организовала сложную аферу с ложной беременностью, чтобы удержать сожителя и выманить у него более миллиона рублей. Уголовное дело по факту преступления уже направили в суд. Об этом сообщили в Telegram-канале «Полиция Приморья».
Когда 40-летний мужчина, проживший несколько месяцев с 37-летней женщиной и содержавший ее вместе с детьми от предыдущих браков, решил расстаться, та придумала хитрый план.
«Злоумышленница, не желая оставаться без источника дохода, сообщила бывшему сожителю, который убыл в морской рейс, что беременна. На протяжении 9 месяцев женщина поддерживала легенду о свой лже-беременности: ходила с накладным животом, который демонстрировала общим знакомым, отправляла свои фотографии обманутому мужчине», — говорится в материале.После мнимых родов аферистка отправила пострадавшему фото «его сына». На самом деле это был снимок новорожденного ребенка, который женщина нашла в Интернете. За все это время обмана мошенница вытянула из жертвы 1 133 000 рублей.
Кроме денежных средств, злоумышленница убедила мужчину передать ей принадлежавший ему мини-экскаватор стоимостью 344 тысячи рублей, который затем продала в Сети.
Расследование по делу уже завершено, подсудимая полностью признала свою вину.