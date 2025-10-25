В Приморье женщина выманила у сожителя более миллиона рублей ложной беременностью

25 октября 2025, 06:30

Фото: iStock/flukyfluky

В Приморье женщина организовала сложную аферу с ложной беременностью, чтобы удержать сожителя и выманить у него более миллиона рублей. Уголовное дело по факту преступления уже направили в суд. Об этом сообщили в Telegram-канале «Полиция Приморья».





Когда 40-летний мужчина, проживший несколько месяцев с 37-летней женщиной и содержавший ее вместе с детьми от предыдущих браков, решил расстаться, та придумала хитрый план.





Глава следкома РФ поручил доложить ему о драке ученика с учителем в Бурятии

«Злоумышленница, не желая оставаться без источника дохода, сообщила бывшему сожителю, который убыл в морской рейс, что беременна. На протяжении 9 месяцев женщина поддерживала легенду о свой лже-беременности: ходила с накладным животом, который демонстрировала общим знакомым, отправляла свои фотографии обманутому мужчине», — говорится в материале.