Россиянин спрятал бомбу в ведре с грибами, чтобы взорвать ее в День города

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В Алтайском крае мужчина, планировавший теракт на центральной площади в День города Рубцовска, собирался замаскировать бомбу грибами. Об этом информируют РИА Новости.
Мужчина рассказал, что сделала пробную партию пороха, закупил компоненты для бомбы и телефон. Дальше он должен был купить грибы и положить сверху ведра, чтобы компоненты взрывчатки не были видны.
Участник отметил, что задержание спасло не только город от теракта, но и его самого от вероятной смерти из-за взрыва, управляемого удаленно. Сейчас ведется расследование по нескольким уголовным статьям, и обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного срока.
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