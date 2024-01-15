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В Мытищах горит склад автозапчастей на площади 600 «квадратов»

15 января 2024, 16:28
Фото: Роман Яковлев

Фото: Роман Яковлев

В Мытищах тушат пожар на складе автозапчастей. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления МЧС России по Московской области.
«Горит склад автозапчастей. Площадь пожара составляет 600 кв м. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают более 30 человек и восемь единиц специальной техники. Силы и средства наращиваются», – говорится в сообщении.
В подмосковном главке МЧС добавили, что благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарно-спасательных подразделений пожар был локализован. Распространения огня на близлежащие строения не допущено.


Другие подробности пока не приводятся. Причины пожара выясняются.

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#московская область
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Россиянин выпил виски в супермаркете известной сети и упал замертво
В Перми работник «Ленты» выпил виски с полки супермаркета и упал замертво
15 января 2024, 17:00

Фото: istock / pada smith

В Перми работник супермаркета торговой сети «Лента» выпил продававшийся там виски и упал без сознания. Об этом пишет телеграм-канал «Shot проверка».
По данным издания, мужчина взял бутылку с товарной полки и выпил примерно треть содержимого, после чего неожиданно упал на пол. По предварительно информации, у сотрудника остановилось сердце.

Представитель полиции Перми подтвердил изданию РИА Новости информацию о найденном в торговом зале магазина на бульваре Гагарина 44-летнем сотруднике без признаков жизни. Следов насилия полицейские не нашли. По факту гибели мужчины проводится проверка.

Ранее сообщалось, что под Пермью тела матери и дочери три недели пролежали в заполненной газом квартире. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Великом Новгороде полиция занялась охранником, напавшим на девочку в магазине
15 января 2024, 16:42

Фото: istock / blinow61

В Великом Новгороде сотрудники полиции выясняют обстоятельства нападения охранника на девочку в магазине. Сообщается, что ребенка от агрессора защитил посетители. Сотруднику охраны грозит как минимум административная ответственность. Об этом информирует РИА Новости.

Родители подруг потерпевшей рассказали, что компания из пяти девочек пошла в Fix Price. Они шумели и этим привлекли внимание охранника. Между ним и одной из девочек завязался конфликт. Они спорили на повышенных тонах, сопровождая все нецензурной речью.

Тут охранник разозлился и накинулся на семиклассницу, повалив ее на пол. Девочка успела прикрыть голову рукой и нога охранника попала ей в плечо

В УМВД изданию сообщили, что инцидент произошел вечером 13 января. На место инцидента приехали участковый и сотрудник ПДН. Мать пострадавшей обратилась к полицейским с заявлением и получила направление на медицинское освидетельствование ребенка.

Согласно статье 6.1.1. КоАП РФ (побои) охраннику грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей.

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#девочка
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Россиянки без признаков жизни две недели пролежали в заполненной газом квартире
Под Пермью тела мамы и дочки три недели пролежали в заполненной газом квартире
15 января 2024, 16:30

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

В Соликамске (Пермский край) мать и дочь без признаков жизни две недели пролежали в затопленной газом квартире. Об этом стало известно РЕН ТВ от источника, знакомого с ситуацией.
Собеседник издания заявил, что россиянок нашли после сообщений соседей. Спасатели вскрыли дверь в квартиру и обнаружили лежащих на полу двух женщин. В ходе осмотра заметили, что одна из конфорок газовой плиты была приоткрыта и в квартире ощущался запах бытового газа.

По предварительным данным, жительницы Пермского края могли умереть от отравления газом.

Ранее сообщалось, что в Кочубеевском округе Ставропольского края родители нашли тело подростка, захлебнувшегося рвотой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#спасатели
#мать
#смерть
#отравление
#газ
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Житель Можайска может получить два года колонии за незаконную охоту на лося
15 января 2024, 16:16

Фото: Istockphoto / Photosbypatrik

Подмосковные полицейские задержали мужчину, который, не имея лицензии, охотился на лося в подмосковной деревне Бурково. Об этом рассказала начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Сотрудники полиции задержали в Можайском городском округе местного житель 1985 года рождения. Его подозревают в незаконной охоте. Правоохранители установили, что мужчина, находясь в лесу у деревни Бурково, застрелил лося без лицензии на отстрел животного. В лесу задержанный разделал тушу животного и пытался погрузить в автомобиль», – пояснила Петрова ТАСС.
В этот момент, по её словам, охотника заметил егерь и вызвал полицию.
«С места происшествия изъято ружьё. Своими действиями правонарушитель причинил ущерб государству на 80 тысяч рублей», – добавила Петрова.
По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Задержанному избрали мера пресечения в виде подписки о невыезде. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

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#подмосковье
#московская область
#татьяна петрова
#мвд
#полиция
#охота
#охотники
#лось
#животные
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DEPARTÁMENT, организовавшее «голую вечеринку», объявило о самоликвидации
15 января 2024, 15:42

Фото: iStock/claudiodivizia

Ивент-агентство DEPARTÁMENT, организовавшее «голую вечеринку» блогерши Анастасии Ивлеевой, объявило о самоликвидации, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, в ночь на 21 декабря в столичном клубе MUTABOR состоялась скандальная вечеринка, потрясшая российскую общественность. На праздники с дресс-кодом «almost naked» собрались самые яркие звёзды эстрады, включая Филиппа Киркорова, Анну Асти, Лолиту, Глюкозу и многих других. Засветившиеся на мероприятии звёзды уже понесли наказание, заключающееся в массовой отмене концертов и разрыве рекламных контрактов.

Досталось и главе вечеринки Насте Ивлеевой. За организацию мероприятия на неё подали в суд, однако, свою вину звезда интернета не признала, заявив, что организацией «голой вечеринки» занималось ивент-агентство DEPARTÁMENT.

12 января в едином госреестре юридических лиц у агентства в статусе появилась информация о «принятии решения о ликвидации, формировании комиссии и назначении ликвидатора».

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#суд
#наказание
#москва
#мероприятия
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Защита Удальцова обжаловала его арест по делу об оправдании терроризма
15 января 2024, 15:17

Фото: iStock/Zolnierek

Защита лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова обжаловала его арест по делу об оправдании терроризма, об этом сообщил адвокат политика Дмитрий Аграновский в интервью для «РИА Новости».
«Сегодня мы подали апелляционную жалобу на арест Удальцова», — прокомментировал ситуацию Аграновский.

12 января 2024 года Басманный суд Москвы заключил Удальцова под стражу по делу об оправдании терроризма. Как рассказал сам политик, его обвиняют в размещении постов в соцсетях, в которых он поддерживает участников «марксистского кружка», арестованных по делу об организации террористической группировки.

Сам Удальцов заявил, что вину за предъявленные обвинения он не признаёт.

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#суд
#москва
#политика
#террористы
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В Москве мошенники похитили детское питание на сто миллионов рублей
В Москве задержали похитивших детское питание на 100 миллионов рублей мошенников
15 января 2024, 15:03

Фото: istock / Dzurag

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мошенников, похитивших у крупной торговой сети детское питание на 100 миллионов рублей. Они передавали товары своим контактам. Об этом заявила представитель МВД РФ Ирина Волк изданию РИА Новости.

По предварительным данным, сотрудница головного офиса крупной торговой сети заказывала у организации-партнера подарочные карты ритейлера, после чего, пользуясь служебным положением, активировала их с помощью программы и увеличивала баланс на крупные суммы, не внося при этом деньги. Затем двое сообщников с помощью данным карт оплачивали в магазинах компании смесь для детского питания и реализовывали ее по своим каналам.

Как заявила представитель МВД, ущерб компании составляет более 100 миллионов рублей. Были задержали сотрудника сотрудница торговой сети и два предполагаемых соучастника. В отношеении них возбуждены уголовное дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Сейчас фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

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#детское питание
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#ирина волк
#сотрудники
#ущерб
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Матери изнасилованного ребёнка из Мариинска грозит тюрьма за детское порно
15 января 2024, 15:03

Фото: iStock/filrom

Матери пострадавшего от изнасилования ребёнка из Кемеровской области грозит тюрьма за распространение детского порно, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, шокирующая ситуацию произошла в городе Мариинск Кемеровской области. Местная жительница узнала, что её 11-летнего сына изнасиловал 13-летний подросток.

Спустя ​некоторое время в руки к матери попал видеоролик, на котором было запечатлено всё произошедшее. Этими ​кадрами она поделилась со своей подругой.

Однако позже, экспертиза, проведённая правоохранительными органами, показала незаконность контента, изображённого на кадрах. Теперь женщине грозит до 10 лет колонии за изготовление и распространение детского порно.

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#подросток
#кемерово
#изнасилование
#видео
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На Сахалине произошла драка со стрельбой у детского сада
15 января 2024, 14:50

Фото: iStock/Prathaan

На Сахалине четверо мужчин устроили драку со стрельбой прямо у здания детского сада, об этом сообщает ИА АСТВ.
По информации СМИ, инцидент произошёл днём 15 января на улице 50 лет ВЛКСМ в сахалинском городе Макаров.

Как сообщили очевидцы потасовки, двое из четырёх участников драки были вооружены. Один из мужчин, с пистолетом в руках, избивал своего оппонента, а второй стрелял в воздух.

В результате, двое мужчин получили травмы, однако, какой степени тяжести — не уточняется.

Как отметили в региональном МВД, мужчины поссорились на почве личной неприязни. В настоящий момент полиция разыскивают двоих сбежавших участников конфликта.

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#полиция
#мвд
#травмы
#драка
#детский сад
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