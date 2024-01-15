В Мытищах горит склад автозапчастей на площади 600 «квадратов»

Фото: Роман Яковлев
В Мытищах тушат пожар на складе автозапчастей. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления МЧС России по Московской области.
«Горит склад автозапчастей. Площадь пожара составляет 600 кв м. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают более 30 человек и восемь единиц специальной техники. Силы и средства наращиваются», – говорится в сообщении.В подмосковном главке МЧС добавили, что благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарно-спасательных подразделений пожар был локализован. Распространения огня на близлежащие строения не допущено.
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Лора Луганская