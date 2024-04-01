В Подмосковье поймали банду лжегазовщиков

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Группу из десяти человек задержала полиция Московской области по подозрению в мошенничестве при оказании услуг по обслуживанию газового оборудования, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, члены преступной группы, выдавая себя за сотрудников газовых компаний, обходили частные дома под предлогом проверки оборудования. В ходе проверки они якобы выявляли неисправности или утечки газа и вынуждали владельца дома заключить договор на ремонт. Затем они устанавливали новое оборудование на завышенным в несколько раз ценам и скрывались», — говорится в сообщении.Мошенников-лжегазовщиков удалось задержать. Это оказались жители Подмосковья в возрасте от 41 года до 52 лет. В ходе обысков оперативники изъяли в местах проживания задержанных поддельные удостоверения сотрудников службы газа, печати, бланки договоров, спецодежду, газоанализаторы и кассовые аппараты.
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