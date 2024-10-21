В Петербурге погиб водитель упавшей на железнодорожные пути фуры

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В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге (КАД) тягач с полуприцепом сначала врезался в силовое ограждение в районе Московского шоссе, а затем рухнул на железнодорожные пути и загорелся. Водитель грузовика погиб.
О происшествии рассказали в пресс-службе регионального управления МВД РФ. Инцидент произошёл в Пушкинском районе на путепроводе над Витебским проспектом. Водитель фуры не справился с управлением и врезался в силовое ограждение. В результате удара его выбросило из кабины, а грузовик рухнул на железнодорожные пути внизу. От полученных травм мужчина скончался на месте, а машина загорелась.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Личность погибшего водителя устанавливается. Прокуратура Пушкинского района контролирует установление всех обстоятельств и подробностей случившегося.
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Александр Бойцов