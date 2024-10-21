Число пострадавших в аварии с автобусом в Люберцах выросло до 12

Фото: ДТП в Люберцах / пресс-служба прокуратуры МО
Число пострадавших в результате аварии с участием автобуса в Люберцах увеличилось до 12 человек. Такие данные привели в пресс-службе прокуратуры Московской области.
«В ДТП пострадали 12 пассажиров автобуса, в том числе ребёнок, а также водитель и пассажир легкового автомобиля. Им оказали необходимую медицинскую помощь», – рассказали в надзорном ведомстве.Там подчеркнули, что прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту ДТП с участием рейсового автобуса.
Ранее сообщалось, что в аварии получили травмы три человека. По информации Главного управления МВД России по Московской области, на 27-м км автодороги М-5 «Урал» водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной.
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Лора Луганская